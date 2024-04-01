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Selita vai iniciar negociações para vender terreno de Cachoeiro

A área de 135 mil m² fica na avenida Aristides Campos, no Campo Leopoldina, região cortada por várias vias importantes, por isso, vem chamando a atenção de investidores

Públicado em 

01 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade da região Sul do Estado
Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade da região Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMCI
A Selita pretende dar início, no próximo dia 4, quinta-feira, às negociações diretas com os interessados no terreno de 135 mil m² que a cooperativa possui dentro da área urbana de Cachoeiro de Itapemirim, na região central da cidade, onde, até julho de 2022, funcionou a sua fábrica. A expectativa é de que o negócio, que não tem prazo para ser fechado, fique na casa dos R$ 100 milhões.
"Vamos vender a área toda, já temos a autorização do quadro social. A consultoria que contratamos para avaliar o melhor modelo a ser adotado já está encerrando os trabalhos e vai nos apresentar o relatório final no dia 4. A partir daí daremos início às negociações de fato com os interessados. Já recebemos várias sondagens nos últimos meses, mas estávamos aguardando o final do trabalho da consultoria para sentarmos à mesa. Agora as negociações vão começar a andar", explicou Rubens Moreira, presidente da Selita.
A área da Selita fica na avenida Aristides Campos, no Campo Leopoldina, região cortada por várias vias importantes, por isso, vem chamando a atenção de investidores de dentro e de fora de Cachoeiro. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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