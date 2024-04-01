Selita vai iniciar negociações para vender terreno de Cachoeiro

"Vamos vender a área toda, já temos a autorização do quadro social. A consultoria que contratamos para avaliar o melhor modelo a ser adotado já está encerrando os trabalhos e vai nos apresentar o relatório final no dia 4. A partir daí daremos início às negociações de fato com os interessados. Já recebemos várias sondagens nos últimos meses, mas estávamos aguardando o final do trabalho da consultoria para sentarmos à mesa. Agora as negociações vão começar a andar", explicou Rubens Moreira, presidente da Selita.