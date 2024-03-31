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Diversificação

Banestes vai atrás de parceiro para turbinar área de negócios

A ideia é que o novo modelo de operação seja iniciado em meados do segundo semestre deste ano. O banco BR Partners está auxiliando  o banco estadual

Publicado em 31 de Março de 2024 às 03:50

Públicado em 

31 mar 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes
Agência do Banestes, em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banestes está oficialmente atrás de um parceiro para turbinar sua área de negócios e investimentos. O banco de investimentos BR Partners foi contratado para fazer um diagnóstico principalmente em cima da Banestes DTVM, que é a distribuidora de títulos e valores mobiliários do banco estadual, o trabalho está em curso desde o final do ano passado, e, agora, foi iniciado o processo de seleção e escolha, que deve durar até julho. A ideia é que o novo modelo de operação seja iniciado em meados do segundo semestre.
"Queremos complementar a nossa oferta de produtos aos nossos e que nos abra mercados fora do Espírito Santo, por isso, estamos em busca de um parceiro que nos complemente. Temos 1,4 milhão de clientes e, por sermos uma instituição pública, temos mais facilidade, inclusive legal, para nos relacionarmos com estados, municípios e institutos de previdência de servidores. A ideia é termos, dentro dos nosso guarda-chuva, uma plataforma aberta com os produtos Banestes e com os produtos do parceiro, um portfólio completo para o cliente", explicou José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
A manifestação dos interessados pode se dar até a primeira semana de abril. Grandes casas, tradicionais e bancos de investimento, já procuraram os executivos do Banestes. Estão de olho nas entidades públicas que podem virar clientes e nos mais de R$ 40 bi em recursos captados e administrados sob gestão do banco estadual. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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