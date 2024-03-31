Banestes vai atrás de parceiro para turbinar área de negócios

"Queremos complementar a nossa oferta de produtos aos nossos e que nos abra mercados fora do Espírito Santo, por isso, estamos em busca de um parceiro que nos complemente. Temos 1,4 milhão de clientes e, por sermos uma instituição pública, temos mais facilidade, inclusive legal, para nos relacionarmos com estados, municípios e institutos de previdência de servidores. A ideia é termos, dentro dos nosso guarda-chuva, uma plataforma aberta com os produtos Banestes e com os produtos do parceiro, um portfólio completo para o cliente", explicou José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.