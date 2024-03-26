Bertolini vai investir mais de R$ 100 milhões na fábrica de Colatina

O Grupo Bertolini, do Rio Grande do Sul, vai investir R$ 127 milhões, até 2032, na unidade de Colatina. A maior parte dos recursos, R$ 104 milhões, será aportado até 2028. O plano da companhia gaúcha é ampliar, modernizar e agregar valor à linha de sistemas de armazenagem, um dos principais negócios do grupo.

"Nossa empresa vem em franca expansão no Espírito Santo. A unidade de Colatina já responde por algo perto de 70% do faturamento global do grupo. Tomamos a decisão de investir na nossa linha de armazenagem no Estado por alguns motivos: a localização é muito boa, próxima dos grandes centros consumidores, a ArcelorMittal é uma das nossas principais fornecedoras e temos uma boa situação no que diz respeito aos incentivos fiscais. Fazer estes investimentos, portanto, faz todo o sentido, a nossa ideia é entregar mais valor agregado, mais serviços e soluções em armazenagem", disse Evandro Boscardim, CEO do Grupo Bertolini.

O Grupo Bertolini está em Colatina desde 2014, com fábricas da Bertolini Sistemas de Armazenagem e da Bertolini Móveis. A Logber Logística, que também faz parte do grupo, também tem sua base em Colatina. No ano passado, o faturamento global das empresas superou os R$ 700 milhões, crescimento de 62% em dez anos. Para 2024, a expectativa é de um avanço de 15%. "Tivemos um 2023 duro, mas o ano de 2024 começou bem favorável. Estamos animados", assinalou Boscardim.