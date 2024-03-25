Estado prepara pacote tributário para dar fôlego a empresários do Sul do ES

Algumas dessas medidas - as de isenção, postergação e parcelamento de ICMS - precisam da aprovação do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) antes de serem implementadas. As demandas do governo capixaba serão apresentadas ao Conselho nesta segunda-feira (25) para que sejam votadas e aprovadas na próxima quarta-feira (27). Passando pelo Confaz, o governo estadual precisa enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que o convênio seja internalizado. A expectativa na Fazenda é de que o andamento dos processos seja rápido.