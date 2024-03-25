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Tragédia da chuva

Casagrande pede ajuda ao Exército para recuperar cidades do ES

Expectativa do governador do Espírito Santo, que vai se reunir com governo federal, é que militares comecem a atuar no Estado ainda nesta semana

Publicado em 25 de Março de 2024 às 08:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mar 2024 às 08:53
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que pediu ajuda ao Exército Brasileiro para atuar com ações de recuperação em cidades destruídas pelas fortes chuvas no último fim de semana no Espírito Santo. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (25), o chefe do Executivo Estadual ainda disse que se reunirá com o governo federal, em Brasília, na terça-feira (26). 
"Já pedi ajuda ao Exército, encaminhei um ofício ao ministro da Defesa, pedindo a colaboração do Exército, falei com o comandante da área leste do Exército, que alcança o Espírito Santo. Nossa equipe já conversou com o comandante do 38º Batalhão de Infantaria. Espero que o Exército esteja liberado a partir desta semana para poder colaborar com a gente, seja na organização dos donativos, na limpeza das cidades, seja em outras tarefas", declarou. 

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Casagrande também destacou que, na agenda em Brasília na terça-feira (26), aproveitará a oportunidade para pedir recursos ao governo federal. "Eu tenho uma reunião amanhã com governadores do Sul e Sudeste, com o ministro Fernando Haddad, para discutir dívida dos Estados. Vou aproveitar, ir a essa reunião e já pedi uma audiência ao ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), para explicar e colocar para ele a nossa necessidade de infraestrutura. Vamos precisar de muitas casas, porque muitas foram destruídas nas margens dos rios, vamos precisar de muito investimento em infraestrutura", explicou Casagrande.
"O governo (estadual) tem recursos para investir? Tem, mas se o governo (estadual) poder receber parceria e ajuda do governo Federal, isso vai colaborar para que a gente possa alcançar mais pessoas com esses investimentos em infraestrutura"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
Até a manhã desta segunda-feira (25), foram contabilizadas 19 mortes, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 7.287 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 411 estão desabrigadas (perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos).

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