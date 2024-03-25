Casagrande pede ajuda ao Exército para recuperar cidades do ES

"Já pedi ajuda ao Exército, encaminhei um ofício ao ministro da Defesa, pedindo a colaboração do Exército, falei com o comandante da área leste do Exército, que alcança o Espírito Santo. Nossa equipe já conversou com o comandante do 38º Batalhão de Infantaria. Espero que o Exército esteja liberado a partir desta semana para poder colaborar com a gente, seja na organização dos donativos, na limpeza das cidades, seja em outras tarefas", declarou.

Casagrande também destacou que, na agenda em Brasília na terça-feira (26), aproveitará a oportunidade para pedir recursos ao governo federal. "Eu tenho uma reunião amanhã com governadores do Sul e Sudeste, com o ministro Fernando Haddad, para discutir dívida dos Estados. Vou aproveitar, ir a essa reunião e já pedi uma audiência ao ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), para explicar e colocar para ele a nossa necessidade de infraestrutura. Vamos precisar de muitas casas, porque muitas foram destruídas nas margens dos rios, vamos precisar de muito investimento em infraestrutura", explicou Casagrande.