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Governo Federal anuncia apoio a 10 cidades do ES após fortes chuvas

Até o momento, 16 pessoas morreram em decorrência da tragédia registrada nos municípios do Sul capixaba

Publicado em 24 de Março de 2024 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 14:52
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou neste domingo (24) que enviou uma equipe da pasta prestar apoio aos dez municípios do estado do Espírito Santo atingidos pelas fortes chuvas que castigam a região Sudeste do Brasil desde a última sexta-feira (23). Ao menos, 16 pessoas morreram no estado.
De acordo com o Ministério, os técnicos da Defesa Civil Nacional auxiliarão membros das cidades afetadas pelas fortes chuvas a fazerem os planos de trabalhos necessários para obter recursos do Governo Federal, seja para assistência humanitária, restabelecimento ou reconstrução.
Estão na lista as seguintes cidades capixabas:
  • Alfredo Chaves
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Vargem Alta
  • Mimoso do Sul
  • Ibitirama
  • Muqui
  • Muniz Freire
  • Guaçuí
  • Castelo
A pasta informou ainda que o Ministério já solicitou a mobilização das Forças Armadas, via Ministério da Defesa, para apoio nas ações de socorro e assistência à população afetada.
Segundo o Ministério, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, já está no Espírito Santo, coordenando uma equipe de integrantes do Grupo de Apoio a Desastres (Gade), no auxílio ao estado e às cidades atingidas. Além disso, representantes do Ministério da Saúde fazem parte da equipe.
"No momento, as águas já diminuíram bastante, o que ajuda a identificar o tamanho dos danos causados. Muitas equipes da defesa civil do estado permanecem em campo para fazer esse levantamento.”, disse o diretor. 
Com informações de Viviann Barcelos, do g1ES

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