Governo Federal anuncia apoio a 10 cidades do ES após fortes chuvas

Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou neste domingo (24) que enviou uma equipe da pasta prestar apoio aos dez municípios do estado do Espírito Santo atingidos pelas fortes chuvas que castigam a região Sudeste do Brasil desde a última sexta-feira (23). Ao menos, 16 pessoas morreram no estado.

De acordo com o Ministério, os técnicos da Defesa Civil Nacional auxiliarão membros das cidades afetadas pelas fortes chuvas a fazerem os planos de trabalhos necessários para obter recursos do Governo Federal, seja para assistência humanitária, restabelecimento ou reconstrução.

Estão na lista as seguintes cidades capixabas:

Alfredo Chaves



Apiacá

Bom Jesus do Norte

Vargem Alta

Mimoso do Sul

Ibitirama

Muqui

Muniz Freire

Guaçuí

Castelo

A pasta informou ainda que o Ministério já solicitou a mobilização das Forças Armadas, via Ministério da Defesa, para apoio nas ações de socorro e assistência à população afetada.

Segundo o Ministério, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, já está no Espírito Santo, coordenando uma equipe de integrantes do Grupo de Apoio a Desastres (Gade), no auxílio ao estado e às cidades atingidas. Além disso, representantes do Ministério da Saúde fazem parte da equipe.

"No momento, as águas já diminuíram bastante, o que ajuda a identificar o tamanho dos danos causados. Muitas equipes da defesa civil do estado permanecem em campo para fazer esse levantamento.”, disse o diretor.