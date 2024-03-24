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Cenas da tragédia

Fotojornalismo: o rastro de destruição após chuva em Mimoso do Sul

Município foi um dos mais afetados por temporal que atingiu regiões Sul e do Caparaó do Espírito Santo

Publicado em 24 de Março de 2024 às 12:47

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

24 mar 2024 às 12:47

Cenas de destruíção em Mimoso do Sul após chuva no ES

O município de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, foi um dos mais afetados pelas fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite da última sexta-feira (22). Images feitas pelo fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira mostram o rastro de lama em toda a cidade, veículos tombados após serem levados pela enxurrada, residências destruídas e, após a passagem da enchente — que deixou mortos, pessoas desabrigadas e desalojadas —, a população tentando limpar casas e comércios. Veja na galeria acima.
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