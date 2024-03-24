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Chuva no ES: moradores de cidades atingidas podem adiantar Bolsa Família

Segundo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), antecipação vale para municípios que decretam emergência

Publicado em 24 de Março de 2024 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 10:54
Mimoso do Sul foi uma das mais atingidas com as fortes chuvas
Mimoso do Sul foi uma das mais atingidas com as fortes chuvas Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Os 13 municípios do Espírito Santo que  tiveram situação de emergência decretada por causa dos temporais podem solicitar antecipação do pagamento do programa Bolsa Família, de forma a garantir a transferência de renda para as famílias afetadas com maior rapidez. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).
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Além de antecipação do benefício, outra ação apresentada foi a possibilidade de entrega de cestas de alimentos para as famílias afetadas, complementando o auxílio financeiro e garantindo a segurança alimentar durante a situação de emergência. A decisão vale também para outros Estados do Sudeste que estão sendo impactos pelo grande volume de chuva. 
As áreas de maior risco, classificadas como de "grande perigo", concentram-se no litoral norte de São Paulo, região serrana, norte e entorno da capital do Rio de Janeiro, Zona da Mata e sul de Minas Gerais e Região Sul do Espírito Santo.

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As autoridades municipais também foram orientadas a como proceder para ter acesso à transferência, por parte do MDS, do valor de R$ 20 mil para cada 50 pessoas desabrigadas ou acolhidas pelo poder público em municípios que decretaram estado de calamidade pública ou emergência.
“Um plantão durante todo final de semana foi organizado para monitorar e apoiar os municípios atingidos”, diz comunicado do MDS nas redes sociais.

Medicamentos

Em outra frente de ajuda aos municípios atingidos, o Ministério da Saúde anunciou, no sábado (23), que Estado ou município com declaração de emergência ou de calamidade pública pode solicitar o envio de kits de medicamentos e técnicos para acompanhamento dos sistemas de saúde locais. O apoio também é realizado em caso de decreto reconhecido pela Defesa Civil nacional.
Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos (luvas, seringas, ataduras, etc.) suficientes para atender a 1,5 mil pessoas durante um mês.
O apoio é realizado no âmbito do Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres).
O Ministério da Saúde informou também que, antecipando-se às situações de calamidade agravadas pelas mudanças climáticas, publicou no início de fevereiro uma portaria que ampliou para R$ 1,5 bilhão os recursos destinados a emergências.

Defesa Civil

Outra ajuda federal às regiões atingidas pelas tempestades é realizada pela Defesa Civil nacional. Integrantes do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) seguiram para o Rio de Janeiro para ajudar nos trabalhos de resgate e assistência das vítimas.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para disponibilizar a atuação das equipes. Lula também ligou para Casagrande para se solidarizar com os capixabas.
Com informações da Agência Brasil

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