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Força da água

Chuva no ES: imagens mostram cenário de destruição em Mimoso do Sul

15 pessoas morreram na cidade, uma das mais afetadas no temporal que assolou o município e a região; Apiacá também registrou óbitos

Publicado em 24 de Março de 2024 às 10:39

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

24 mar 2024 às 10:39
Imagens divulgadas pela Casa Civil Militar do Espírito Santo mostram a situação de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (24), um dia após uma enchente de grandes proporções, que atingiu também outras cidades da região.
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As imagens mostram um cenário de destruição por onde a água passou: são veículos revirados, galpões e comércio destruídos, além do nível do Rio Muqui, que permanece alto. No sábado (23), a água das enchentes alcançou o segundo pavimento de casas na região ribeirinha.
De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 15 óbitos foram registrados no município e pessoas estão desabrigadas. Alguns locais ficaram sem energia e telefonia, mas os serviços já foram restabelecidos.

Cenário de destruição em Mimoso do Sul após chuva forte que atingiu a cidade

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