Chuva no ES: imagens mostram cenário de destruição em Mimoso do Sul

Imagens divulgadas pela Casa Civil Militar do Espírito Santo mostram a situação de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (24), um dia após uma enchente de grandes proporções, que atingiu também outras cidades da região.
As imagens mostram um cenário de destruição por onde a água passou: são veículos revirados, galpões e comércio destruídos, além do nível do Rio Muqui, que permanece alto. No sábado (23), a água das enchentes alcançou o segundo pavimento de casas na região ribeirinha.
De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 15 óbitos foram registrados no município e pessoas estão desabrigadas. Alguns locais ficaram sem energia e telefonia, mas os serviços já foram restabelecidos.