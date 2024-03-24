Sobe para 15 o número de mortos pelas chuvas no Sul do ES

Imagens mostram cenário de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Max Wender / Casa Militar ES

Subiu para 15 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a noite de sexta-feira (22). Agora, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) contabiliza 13 óbitos em Mimoso do Sul e dois em Apiacá. São três óbitos a mais em Mimoso do Sul do que havia sido reportado no boletim publicado às 6 horas deste domingo pela Defesa Civil.

A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos estão sendo levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Duas equipes do Departamento Médico Legal (DML) Vitória foram deslocadas para dar apoio.

O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, o tenente coronel Benicio Ferrari Junior informou que em Mimoso do Sul a água já está baixando e, com isso, as equipes estão conseguindo acessar mais áreas. "Nesse trabalho de acessar mais locais, a contagem de óbitos cresceu. Vamos seguir nos trabalhos ao longo do dia dia para acessar todas as vítimas”, diz.