Santa Teresa é a cidade do ES onde mais choveu em 24 horas; veja lista

O relatório da Defesa Civil do Espírito Santo publicado às 6 horas deste domingo (24) apontou os 18 municípios do Estado que mais receberam acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Santa Teresa, na região Serrana, foi a cidade onde mais choveu, com 75,1 milímetros, seguida por Cachoeiro de Itapemirim, com 71,3 mm. Apesar do alto volume de chuva, a reportagem da TV Gazeta apurou que Santa Teresa não registrou estragos relevantes.
De acordo com o relatório, os demais municípios registraram acumulados de chuva inferior a 10 mm.