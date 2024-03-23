BR 101 é totalmente interditada entre o ES e RJ devido à chuva forte

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de matar uma cadela comunitária a tiros na comunidade de Lajinha, distrito de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). A cachorra, conhecida como “Pretinha”, havia sido recentemente adotada e castrada. Apesar disso, costumava circular pela região, onde era cuidada por moradores.
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou ter visto e ouvido o momento em que o suspeito teria atirado na cadela. O homem, no entanto, negou a acusação e afirmou que não realizou disparos naquele dia.
Ainda segundo a PM, ao ser questionado sobre a arma, o suspeito disse que havia levado um rifle calibre .22 para a casa do sogro pouco antes da chegada dos policiais. A equipe foi até o local indicado e encontrou a arma, além de carregadores e munições.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.