"A Odisseia" e o fascínio dos dramas humanos





Rodrigo Medeiros é professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)





A figura de Odisseu, tal como emerge na Odisseia, continua a nos interpelar porque sua jornada não é apenas a travessia de um herói rumo a Ítaca. Trata-se da travessia de qualquer pessoa que tenta manter o rumo em meio às forças dispersivas da vida. Seu retorno é longo, tortuoso, cheio de desvios e, portanto, profundamente humano.





A liderança que exerce não se limita ao comando de homens ou ao engenho estratégico. Ela se manifesta na capacidade de sustentar um propósito quando tudo ao redor conspira para dissolvê-lo. Odisseu sabe que os caminhos da vida não são lineares.





Ele enfrenta monstros, tentações, naufrágios, deuses caprichosos e a exaustão. Em cada episódio, sua liderança se revela como uma combinação de astúcia e resiliência. A astúcia lhe permite escapar do Ciclope e a resiliência, por sua vez, o faz resistir ao canto das sereias e à sedução de permanecer na ilha de Calipso.





Não é o herói invencível que se destaca, mas o homem que compreende que a sobrevivência exige tanto força quanto flexibilidade. Essa liderança também se expressa na relação com seus companheiros. Odisseu erra, hesita e perde homens ao longo da jornada. Sua autoridade nasce da capacidade de reconhecer limites e, ainda assim, seguir adiante.





Ele sabe que liderar compreende carregar o peso das decisões que não têm solução perfeita. A tragédia de seus erros não o diminui, pois o aproxima de nós, que também navegamos entre escolhas na vida.





O drama humano que atravessa a Odisseia é perene porque fala de temas que não envelhecem, tais como o desejo de encontrar a si mesmo, a luta contra forças que nos desviam de nossos objetivos e a necessidade de manter a identidade. Odisseu é o arquétipo daqueles que tentam se preservar em um mundo incontrolável.





A jornada de Odisseu nos lembra que liderar é atravessar as dificuldades sem perder o sentido. Ítaca é a metáfora daquilo que nos ancora na vida, sendo que a liderança de Odisseu, com as suas fragilidades e virtudes, continua a ecoar entre nós porque revela que o verdadeiro heroísmo está em persistir, mesmo quando o mar insiste em nos afastar daquilo que buscamos.





Penélope se revelou uma personagem igualmente heroica, pois lutou com astúcia e inteligência para buscar preservar a Ítaca que Odisseu deixou. O difícil regresso do herói da guerra de Troia nos ensina ainda que a consciência sempre acompanha as nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas.





A mais recente adaptação para o cinema de Christopher Nolan recebeu diversos elogios e críticas. Se essa grande produção cinematográfica for capaz de fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura da clássica obra de Homero, ela terá cumprido um papel relevante.



