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Rodrigo Medeiros

"A Odisseia" e o fascínio dos dramas humanos

Se essa grande produção cinematográfica for capaz de fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura da clássica obra de Homero, ela terá cumprido um papel relevante

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 03:30

Públicado em 

03 ago 2026 às 03:30
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros Rodrigo Medeiros


Rodrigo Medeiros é professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)


A figura de Odisseu, tal como emerge na Odisseia, continua a nos interpelar porque sua jornada não é apenas a travessia de um herói rumo a Ítaca. Trata-se da travessia de qualquer pessoa que tenta manter o rumo em meio às forças dispersivas da vida. Seu retorno é longo, tortuoso, cheio de desvios e, portanto, profundamente humano.


A liderança que exerce não se limita ao comando de homens ou ao engenho estratégico. Ela se manifesta na capacidade de sustentar um propósito quando tudo ao redor conspira para dissolvê-lo. Odisseu sabe que os caminhos da vida não são lineares.


Ele enfrenta monstros, tentações, naufrágios, deuses caprichosos e a exaustão. Em cada episódio, sua liderança se revela como uma combinação de astúcia e resiliência. A astúcia lhe permite escapar do Ciclope e a resiliência, por sua vez, o faz resistir ao canto das sereias e à sedução de permanecer na ilha de Calipso.


Não é o herói invencível que se destaca, mas o homem que compreende que a sobrevivência exige tanto força quanto flexibilidade. Essa liderança também se expressa na relação com seus companheiros. Odisseu erra, hesita e perde homens ao longo da jornada. Sua autoridade nasce da capacidade de reconhecer limites e, ainda assim, seguir adiante.


Ele sabe que liderar compreende carregar o peso das decisões que não têm solução perfeita. A tragédia de seus erros não o diminui, pois o aproxima de nós, que também navegamos entre escolhas na vida.


O drama humano que atravessa a Odisseia é perene porque fala de temas que não envelhecem, tais como o desejo de encontrar a si mesmo, a luta contra forças que nos desviam de nossos objetivos e a necessidade de manter a identidade. Odisseu é o arquétipo daqueles que tentam se preservar em um mundo incontrolável.


A jornada de Odisseu nos lembra que liderar é atravessar as dificuldades sem perder o sentido. Ítaca é a metáfora daquilo que nos ancora na vida, sendo que a liderança de Odisseu, com as suas fragilidades e virtudes, continua a ecoar entre nós porque revela que o verdadeiro heroísmo está em persistir, mesmo quando o mar insiste em nos afastar daquilo que buscamos.


Penélope se revelou uma personagem igualmente heroica, pois lutou com astúcia e inteligência para buscar preservar a Ítaca que Odisseu deixou. O difícil regresso do herói da guerra de Troia nos ensina ainda que a consciência sempre acompanha as nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas.    


A mais recente adaptação para o cinema de Christopher Nolan recebeu diversos elogios e críticas. Se essa grande produção cinematográfica for capaz de fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura da clássica obra de Homero, ela terá cumprido um papel relevante.   


Rodrigo Medeiros

Rodrigo Medeiros Rodrigo Medeiros

É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade

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