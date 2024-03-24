Tragédia: sobe para 12 o número de mortos após chuvas no Sul do ES

Mimoso do Sul registrou 10 mortes até o momento por conta das fortes chuvas Crédito: Rodrigo Zaca | Governo do ES

Subiu para 12 o número de mortes confirmadas por conta das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo. O novo balanço de vítimas foi divulgado às 6 horas deste domingo (24) no Boletim Extraordinário da Defea Civil. Foram 10 mortes registradas na cidade de Mimoso do Sul e duas no município de Apiacá.

Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, a situação mais crítica é em Mimoso do Sul. Há muitas casas e comércios com água e perdas materiais. Á agua das enchentes segue alcançando o segundo pavimento dos imóveis. Um lar que acolhe idosos está com pessoas no segundo andar aguardando busca das equipes de socorro.

Há três estabelecimentos que acolhem idosos com o nome "Reviver" no município, sendo dois asilos e um estabelecimento de pessoas portadoras de deficiência. Veja o panorama abaixo:

Reviver próximo a Igreja Católica: 10 idosos, todos retirados no sábado, sem intercorrências.



Reviver de pessoas com deficiências: 10 pessoas, cinco foram resgatadas neste domingo com auxílio de um helicóptero, outras cinco tiveram a morte confirmada.



Segundo Reviver de Idosos: acessado pela equipe do Bombeiros à noite, que confirmou que todos os idosos se encontram bem.

