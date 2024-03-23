Chuva no ES: vídeos mostram situação dramática em Mimoso do Sul

As fortes chuvas que atingiram as cidades do Sul do Espírito Santo na noite de sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23) causaram diversos estragos na cidade de Mimoso do Sul. As imagens são impressionantes: casas ficaram inundadas e carros foram arrastados.
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, a cidade está "devastada", e equipes estão atuando no socorro às vítimas na manhã deste sábado (23). De acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, o volume de chuva em Mimoso do Sul ultrapassou 200 milímetros em intervalo de 24 horas, índice bem expressivo.