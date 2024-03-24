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Sul do ES

Chuva no ES: caminhões-pipa e copos de água são enviados a cidades atingidas

Medidas foram tomadas para atender ocorrências causadas pelas fortes chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo

Publicado em 23 de Março de 2024 às 21:08

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

23 mar 2024 às 21:08
Cesan vai encaminhar 12 caminhões-pipa para cidades do Sul do Espírito Santo
Cesan vai encaminhar 12 caminhões-pipa para cidades do Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Em função das fortes chuvas que atingem as cidades do Sul do Espírito Santo desde a sexta-feira (22), as concessionárias de água e energia elétrica do Estado estão reforçando ações para atender as vítimas de enchentes. A Cesan, por exemplo, encaminhou 12 caminhões-pipa e 12 mil copos de água potável para regiões mais afetadas. 
As cidades que vão receber os caminhões são Jerônimo Monteiro (2), Bom Jesus do Norte (2), Vargem Alta (2), Alegre (1), Apiacá (2), Muqui (1), Muniz Freire (1) e Mimoso do Sul (1). As áreas prioritárias foram definidas em reunião realizada neste sábado (23), com integrantes do governo do Estado e do Centro de Inteligência da Defesa Civil. 
A empresa também produziu 12 mil copos de água potável. Mais de cinco mil copos foram entregues nos municípios de Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul. Será mantida produção contínua na unidade de envase em Vale Esperança, em Cariacica, para atender às cidades afetadas.
Com a forte intensidade das chuvas, várias estruturas dos sistemas de saneamento, como unidades de captação de água nos rios, foram danificadas, impactando no abastecimento. Técnicos e equipamentos também foram enviados para os municípios para restaurar essas estruturas e normalizar o fornecimento de água. 
“O cenário é de destruição em muitas cidades. A Cesan, de imediato, já disponibilizou o que era possível. As nossas equipes estão mobilizadas desde a madrugada, de prontidão”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.
Já EDP reforçou o número de equipes técnicas para atendimento à população. A concessionária comunicou que está atuando junto à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros e às autoridades municipais e estadual para liberação dos acessos as regiões mais afetadas. Informou ainda que para garantir a segurança da população, há locais que a interrupção de energia foi solicitada pela Defesa Civil.
É o caso de Mimoso do Sul, por exemplo, que ficou debaixo d'água. A interrupção da energia foi apontada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em live realizada na tarde deste sábado, após visita ao município. 

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