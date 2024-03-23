Chuva no ES: prefeito chora e fala sobre desespero em Mimoso do Sul

"Eu não sei mais o que fazer". Essa foi a fala do prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, que publicou um vídeo chorando, demonstrando toda a aflição pela situação em que o município do Sul capixaba se encontra após as fortes chuvas.
"Mimoso todo está me ligando. Meu pai está com o barco dele salvando algumas pessoas. As pessoas dizendo que estão morrendo em um lugar, morrendo em outro lugar. Eu não sei mais o que fazer. Os bombeiros estão nas ruas. Eu tenho que colocar o barco na rua e ajudar as pessoas porque eu não dou conta. Tem mais de 100 ligações no meu telefone que eu não consigo atender", disse o prefeito, em lágrimas.
De acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil, o Estado contabiliza 101 desalojados. Ainda não há registro de feridos ou óbitos.
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