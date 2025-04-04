Defesa Civil: alerta excepcional de chuvas e previsão de tempo severo no ES

Mapas mostram a previsão dos impactos das chuvas na sexta (4) e no sábado (5) Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo

Serrana. Um novo boletim divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo , na manhã desta sexta-feira (4), mostra os avisos meteorológicos para os próximos dias do Estado. Segundo o órgão, a previsão é de "tempo severo". Também há um alerta vermelho, que indica um impacto "excepcional" das chuvas, principalmente nas regiões Sul

De acordo com a Defesa Civil, as condições meteorológicas indicam probabilidade alta a excepcional para a ocorrência de tempo severo, com possibilidade de chuvas periódicas de intensidade variando entre moderada e forte. Aliado a isso, podem ocorrer trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento de intensidade moderada a forte, sobretudo na faixa costeira a partir de domingo. Esse cenário deve se manter até o final do dia 8 de abril, com a passagem do sistema frontal e queda de temperatura nos dias seguintes.

Impacto excepcional

Conforme a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), o Caparaó e o Sul capixaba serão mais afetados pelas chuvas entre sábado (5) e domingo (6). O aviso vermelho, que indica impacto "excepcional", prevê tempestades de raios, rajadas de ventos e chuvas intensas nessas áreas (veja no mapa acima).

Previsão de sexta (4) até segunda (7)

► Sexta-feira

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira será de céu nublado na metade Norte do Estado, devido a entrada de umidade marítima transportada por ventos costeiros. Previsão de chuva rápida pela manhã na região Nordeste, Noroeste capixaba e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Na porção Sul Caparaó, aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde.

► Sábado

Sábado o tempo segue instável, com sol e muitas nuvens em todo o Espírito Santo. Chove em alguns momentos do dia no litoral capixaba. No Sul e Região Serrana, chuva pela manhã com possibilidade de trovoadas à tarde. Na porção Norte, Nordeste e Noroeste, chuva esparsas em alguns momentos do dia.

► Domingo

Domingo, por causa da passagem de uma frente fria pelo mar, o tempo fica instável em todas as regiões do Espírito Santo. Ainda segundo o Incaper, chove em alguns momentos do dia, em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva na região Serrana, Sul e na Grande Vitória.

► Segunda-feira