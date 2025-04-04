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Defesa Civil: alerta excepcional de chuvas e previsão de tempo severo no ES

Clima deve seguir instável no Espírito Santo até a próxima segunda-feira (7), conforme institutos de meteorologia

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 13:12

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 abr 2025 às 13:12
Mapas mostram a previsão dos impactos das chuvas na sexta (4) e no sábado (5)
Mapas mostram a previsão dos impactos das chuvas na sexta (4) e no sábado (5) Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo
Um novo boletim divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (4), mostra os avisos meteorológicos para os próximos dias do Estado. Segundo o órgão, a previsão é de "tempo severo". Também há um alerta vermelho, que indica um impacto "excepcional" das chuvas, principalmente nas regiões Sul e Serrana
De acordo com a Defesa Civil, as condições meteorológicas indicam probabilidade alta a excepcional para a ocorrência de tempo severo, com possibilidade de chuvas periódicas de intensidade variando entre moderada e forte. Aliado a isso, podem ocorrer trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento de intensidade moderada a forte, sobretudo na faixa costeira a partir de domingo. Esse cenário deve se manter até o final do dia 8 de abril, com a passagem do sistema frontal e queda de temperatura nos dias seguintes.

Impacto excepcional

Conforme a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), o Caparaó e o Sul capixaba serão mais afetados pelas chuvas entre sábado (5) e domingo (6). O aviso vermelho, que indica impacto "excepcional", prevê tempestades de raios, rajadas de ventos e chuvas intensas nessas áreas (veja no mapa acima).  

Previsão de sexta (4) até segunda (7)

► Sexta-feira 
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira será de céu nublado na metade Norte do Estado, devido a entrada de umidade marítima transportada por ventos costeiros. Previsão de chuva rápida pela manhã na região Nordeste, Noroeste capixaba e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Na porção Sul Caparaó, aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde.
► Sábado
Sábado o tempo segue instável, com sol e muitas nuvens em todo o Espírito Santo. Chove em alguns momentos do dia no litoral capixaba. No Sul e Região Serrana, chuva pela manhã com possibilidade de trovoadas à tarde. Na porção Norte, Nordeste e Noroeste, chuva esparsas em alguns momentos do dia.
► Domingo
Domingo, por causa da passagem de uma frente fria pelo mar, o tempo fica instável em todas as regiões do Espírito Santo. Ainda segundo o Incaper, chove em alguns momentos do dia, em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva na região Serrana, Sul e na Grande Vitória.
► Segunda-feira
A segunda-feira segue com instabilidade e chuva no Espírito Santo, durante a madrugada e manhã, devido a ventos costeiros que transportam umidade do mar para o continente. O sol aparece e deve haver aberturas de nuvens no período da tarde.

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