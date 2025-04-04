Cemaden inclui Cachoeiro na lista de cidades do Sudeste em alerta de chuva forte

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) incluiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na lista de cidades com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de barreiras entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), devido às fortes chuvas previstas para a região. O mesmo alerta também foi enviado para cidades do RJ, de MG e de SP.
- Sexta-feira (4)
Segundo o Cemaden, nesta sexta-feira (4) é considerada moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim. Há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade em curto período, favorecendo a ocorrência de inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.
O risco geológico também é considerado moderado em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o órgão, pode haver deslizamentos pontuais, especialmente em encostas com suscetibilidade.
- Sábado (5) e domingo (6)
Já entre sábado e domingo, a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim é alta. A chuva persistente ao longo do dia favorece a que haja enxurradas e alagamentos temporários de áreas urbanas rebaixadas e inundações em rios de bacias urbanas ou rurais.
O risco geológico também é considerado alto. Há possibilidade de ocorrência de movimentos de massa devido à presença de áreas com alta suscetibilidade e à previsão de altos acumulados de chuva ao longo dos próximos dias, que podem provocar deslizamentos pontuais e esparsos (onde a chuva se concretizar de forma mais intensa), além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.
Tempestade acima de 300mm
Mimoso do Sul, na mesma região de Cachoeiro de Itapemirim, pode receber o maior acumulado de chuva do Estado entre o final da noite de sexta-feira (4) e a manhã de domingo (6). No município, a previsão é de temporal com volume superior a 300mm de chuva em 36h. Outras cidades que podem ser afetadas na região são: Bom Jesus do Norte, que fica próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e Marataízes, no Litoral Sul. A previsão é do instituto de meteorologia Meteologix. Leia mais clicando aqui.