Cemaden inclui Cachoeiro na lista de cidades do Sudeste em alerta de chuva forte

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) incluiu Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na lista de cidades com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de barreiras entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), devido às fortes chuvas previstas para a região. O mesmo alerta também foi enviado para cidades do RJ, de MG e de SP.

Sexta-feira (4)

Na sexta-feira (4), riscos hidrológicos e geológicos em Cachoeiro de Itapemirim são classificados como moderados Crédito: Cemaden

Segundo o Cemaden, nesta sexta-feira (4) é considerada moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim. Há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade em curto período, favorecendo a ocorrência de inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.

O risco geológico também é considerado moderado em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o órgão, pode haver deslizamentos pontuais, especialmente em encostas com suscetibilidade.

Sábado (5) e domingo (6)

Riscos de consequências da chuva em Cachoeiro de Itapemirim entre sábado (5) e domingo (6) são altos Crédito: Cemaden

Já entre sábado e domingo, a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim é alta. A chuva persistente ao longo do dia favorece a que haja enxurradas e alagamentos temporários de áreas urbanas rebaixadas e inundações em rios de bacias urbanas ou rurais.

O risco geológico também é considerado alto. Há possibilidade de ocorrência de movimentos de massa devido à presença de áreas com alta suscetibilidade e à previsão de altos acumulados de chuva ao longo dos próximos dias, que podem provocar deslizamentos pontuais e esparsos (onde a chuva se concretizar de forma mais intensa), além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

Tempestade acima de 300mm