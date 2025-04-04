Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco de alagamentos

Cemaden inclui Cachoeiro na lista de cidades do Sudeste em alerta de chuva forte

Município do Sul do Estado aparece no mapa divulgado pelo órgão como um dos que pode registrar deslizamentos, quedas de barreiras e outros eventos

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 10:21

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 abr 2025 às 10:21
O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) incluiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na lista de cidades com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de barreiras entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), devido às fortes chuvas previstas para a região. O mesmo alerta também foi enviado para cidades do RJ, de MG e de SP.
  • Sexta-feira (4)
Chuvas podem provocar consequências em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (4)
Na sexta-feira (4), riscos hidrológicos e geológicos em Cachoeiro de Itapemirim são classificados como moderados Crédito: Cemaden
Segundo o Cemaden, nesta sexta-feira (4) é considerada moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim. Há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade em curto período, favorecendo a ocorrência de inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. 

Veja Também

Mapa meteorológico indica tempestade acima de 300mm para Mimoso do Sul

O risco geológico também é considerado moderado em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o órgão, pode haver deslizamentos pontuais, especialmente em encostas com suscetibilidade.
  • Sábado (5) e domingo (6)
Riscos de consequências da chuva em Cachoeiro de Itapemirim entre sábado (5) e domingo (6) são altos
Riscos de consequências da chuva em Cachoeiro de Itapemirim entre sábado (5) e domingo (6) são altos Crédito: Cemaden
Já entre sábado e domingo, a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Cachoeiro de Itapemirim é alta. A chuva persistente ao longo do dia favorece a que haja enxurradas e alagamentos temporários de áreas urbanas rebaixadas e inundações em rios de bacias urbanas ou rurais. 
O risco geológico também é considerado alto. Há possibilidade de ocorrência de movimentos de massa devido à presença de áreas com alta suscetibilidade e à previsão de altos acumulados de chuva ao longo dos próximos dias, que podem provocar deslizamentos pontuais e esparsos (onde a chuva se concretizar de forma mais intensa), além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

Tempestade acima de 300mm

Mimoso do Sul, na mesma região de Cachoeiro de Itapemirim, pode receber o maior acumulado de chuva do Estado entre o final da noite de sexta-feira (4) e a manhã de domingo (6). No município, a previsão é de temporal com volume superior a 300mm de chuva em 36h. Outras cidades que podem ser afetadas na região são: Bom Jesus do Norte, que fica próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e Marataízes, no Litoral Sul. A previsão é do instituto de meteorologia Meteologix. Leia mais clicando aqui.

Leia também:

Frente fria pode trazer chuva forte e vendaval no fim de semana no ES

Cidades do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES espírito santo Deslizamentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados