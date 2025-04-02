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Cidades do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O aviso — o segundo maior na classificação de risco — terá início à 0h desta sexta-feira (4) e vale até às 10h de sábado (5); veja lista das cidades

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 15:26

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 abr 2025 às 15:26
O alerta de perigo para chuvas intensas é válido para 30 municípios capixabas
O alerta de perigo para chuvas intensas é válido para 30 municípios capixabas Crédito: Divulgação | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja — o segundo maior na classificação de risco — terá início à 0h desta sexta-feira (4) e vale até às 10h de sábado (5). Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia. Já os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h.
Ainda segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, sendo necessário tomar alguns cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante
Cidades do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

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