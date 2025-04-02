O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja — o segundo maior na classificação de risco — terá início à 0h desta sexta-feira (4) e vale até às 10h de sábado (5). Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia. Já os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h.
Ainda segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, sendo necessário tomar alguns cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Cidades do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h