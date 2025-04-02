Cidades do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja — o segundo maior na classificação de risco — terá início à 0h desta sexta-feira (4) e vale até às 10h de sábado (5). Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia. Já os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h.