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Transição

Mudanças climáticas: estados brasileiros assinam acordo com o governo da Califórnia

Memorando de entendimento foi assinado pelo governador do ES, Renato Casagrande, e pelo da Califórnia, Gavin Newsom. A crença é de que a sustentabilidade ambiental virá a partir de iniciativas que tenham sustentabilidade econômica

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 19:34

Públicado em 

27 fev 2025 às 19:34
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Seca reduz volume de água e forma
Seca reduz volume de água e forma "ilhas" de areia no Rio Doce em Linhares Crédito: Jota Júnior
O Consórcio Brasil Verde, que reúne 21 estados brasileiros, e o governo da Califórnia assinaram, na noite desta quinta-feira (27), um memorando de entendimento para cooperação no enfrentamento das mudanças climáticas e das suas consequências. O governador capixaba, Renato Casagrande, presidente do Brasil Verde, representou os brasileiros na reunião virtual com o governador californiano, Gavin Newsom.
O acordo foi articulado por Jorge Pinheiro Machado, presidente do R20, instituição com atuação mundial criada por Arnold Schwarzenegger com o objetivo de impulsionar iniciativas sustentáveis, que apoiem tanto o desenvolvimento econômico quanto a proteção ambiental. O objetivo é empurrar (financeiramente inclusive) iniciativas focadas em áreas como energia limpa, economia circular, gestão de água e descarbonização do transporte. No Espírito Santo, por exemplo, há estudos, incentivados pelo R20, para a transformação do lodo que sobra do tratamento de esgoto feito pela Cesan em hidrogênio verde.
“Essa é uma oportunidade histórica para unir esforços e compartilhar conhecimentos entre os estados brasileiros e a Califórnia, que é uma referência no combate às mudanças climáticas", assinalou o governador capixaba.
"Os incêndios em Los Angeles são mais um lembrete devastador de quão real é nossa crise climática e de quão vital é colaborar com governos ao redor do mundo. Juntamente com esses 21 estados brasileiros, a Califórnia está comprometida em avançar um plano de ação ousado e colaborativo que combate a poluição, protege a saúde e a segurança pública, e cria empregos bem remunerados”, disse Gavin Newsom.
A crença é de que a sustentabilidade ambiental virá a partir de iniciativas que também tenham sustentabilidade econômica.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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