Mudanças climáticas: estados brasileiros assinam acordo com o governo da Califórnia

O acordo foi articulado por Jorge Pinheiro Machado, presidente do R20, instituição com atuação mundial criada por Arnold Schwarzenegger com o objetivo de impulsionar iniciativas sustentáveis, que apoiem tanto o desenvolvimento econômico quanto a proteção ambiental. O objetivo é empurrar (financeiramente inclusive) iniciativas focadas em áreas como energia limpa, economia circular, gestão de água e descarbonização do transporte. No Espírito Santo, por exemplo, há estudos, incentivados pelo R20, para a transformação do lodo que sobra do tratamento de esgoto feito pela Cesan em hidrogênio verde.