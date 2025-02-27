Mudanças climáticas: estados brasileiros assinam acordo com o governo da Califórnia

O Consórcio Brasil Verde, que reúne 21 estados brasileiros,
e o governo da Califórnia assinaram, na noite desta quinta-feira (27), um memorando de entendimento para cooperação no enfrentamento das mudanças climáticas e das suas consequências. O governador capixaba, Renato Casagrande, presidente do Brasil Verde, representou os brasileiros na reunião virtual com o governador californiano, Gavin Newsom.
O acordo foi articulado por Jorge Pinheiro Machado, presidente do R20, instituição com atuação mundial criada por Arnold Schwarzenegger com o objetivo de impulsionar iniciativas sustentáveis, que apoiem tanto o desenvolvimento econômico quanto a proteção ambiental. O objetivo é empurrar (financeiramente inclusive) iniciativas focadas em áreas como energia limpa, economia circular, gestão de água e descarbonização do transporte. No Espírito Santo, por exemplo, há estudos, incentivados pelo R20, para a transformação do lodo que sobra do tratamento de esgoto feito pela Cesan em hidrogênio verde.
“Essa é uma oportunidade histórica para unir esforços e compartilhar conhecimentos entre os estados brasileiros e a Califórnia, que é uma referência no combate às mudanças climáticas", assinalou o governador capixaba.
A crença é de que a sustentabilidade ambiental virá a partir de iniciativas que também tenham sustentabilidade econômica.