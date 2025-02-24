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Comércio internacional

Navio gigante da BYD vai desembarcar mais de 5 mil carros no ES

O Explorer N° 1 é o primeiro da frota, que terá oito embarcações, que está sendo montada pela gigante chinesa. Objetivo é dar conta das exportações dependendo menos de terceiros

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 17:29

Públicado em 

24 fev 2025 às 17:29
Abdo Filho

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Abdo Filho

Navio Explorer Nº 1, da BYD
Navio Explorer Nº 1, da BYD Crédito: Divulgação/BYD
O navio Explorer Nº 1 da BYD vai atracar, nos próximos dias (muito provavelmente na sexta-feira), em Portocel, Aracruz, para fazer um dos maiores desembarques de veículos já registrados por aqui: cerca de 5,5 mil carros vindos da China. É a segunda vez que a embarcação vem ao Brasil - a primeira foi em maio do ano passado, em Suape, Pernambuco. O Explorer Nº1 é o primeiro da frota que está sendo montada (a meta é ter oito) pela gigante chinesa para dar conta das exportações dependendo menos de terceiros. Do tipo ro-ro (roll-on/roll-off, rolar para dentro, rolar para fora na tradução livre), específico para cargas sobre rodas, tem capacidade para até 7 mil carros de passeio.
A operação está sendo feita pela Comexport, uma das maiores empresas de comércio internacional do país, com forte atuação no Estado. O Espírito Santo é a maior porta de entrada de veículos importados no Brasil. Pelo tamanho, 38 metros de largura, o Explorer Nº 1 não consegue entrar no Porto de Vitória, principal movimentador de carros do Brasil. Portocel, que começou a operar esse tipo de carga no ano passado e não tem as limitações físicas de Vitória, foi a opção.
Para termos uma ideia do tamanho da carga que está para chegar, na média, os navios carregam entre 1 mil e 2 mil veículos de passeio. Por estarmos próximos do carnaval, uma força-tarefa foi montada para viabilizar o desembarque.
Navio gigante da BYD vai desembarcar mais de 5 mil carros no ES

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Navio Explorer Nº, da BYD
Navio Explorer Nº 1, da BYD Crédito: Divulgação/BYD

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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