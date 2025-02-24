Navio gigante da BYD vai desembarcar mais de 5 mil carros no ES

O navio Explorer Nº 1 da BYD vai atracar, nos próximos dias (muito provavelmente na sexta-feira), em Portocel, Aracruz, para fazer um dos maiores desembarques de veículos já registrados por aqui: cerca de 5,5 mil carros vindos da China. É a segunda vez que a embarcação vem ao Brasil - a primeira foi em maio do ano passado, em Suape, Pernambuco. O Explorer Nº1 é o primeiro da frota que está sendo montada (a meta é ter oito) pela gigante chinesa para dar conta das exportações dependendo menos de terceiros.
Do tipo ro-ro (roll-on/roll-off, rolar para dentro, rolar para fora na tradução livre), específico para cargas sobre rodas, tem capacidade para até 7 mil carros de passeio.
Para termos uma ideia do tamanho da carga que está para chegar, na média, os navios carregam entre 1 mil e 2 mil veículos de passeio. Por estarmos próximos do carnaval, uma força-tarefa foi montada para viabilizar o desembarque.