Recorde: lucro da Cesan avança quase 30% e bate em R$ 224,3 milhões

A Cesan, estatal do saneamento do Espírito Santo,
teve um lucro líquido de R$ 224,3 milhões em 2024, 29,3% acima dos R$ 173,5 milhões de 2023, que já tinha sido recorde. O resultado deve-se fundamentalmente ao aumento da área de cobertura da coleta e tratamento de esgoto. A receita operacional cresceu mais de R$ 100 milhões em um ano, saindo de R$ 1,172 bilhão, em 2023, e alcançando R$ 1,275 bi, em 2024.
O presidente da Cesan, Munir Abud, destaca os ganhos de eficiência que a companhia tem obtido. "Estamos focados em oferecer cada vez mais e melhores serviços com eficiência operacional, combate a perdas de água e investimento contínuo
para que o serviço de abastecimento de água seja expandido e a coleta e tratamento do esgoto seja universalizada em todos os municípios em que atuamos".
Além do avanço importante nas receitas operacionais, a Cesan conseguiu brecar as despesas com a operação, que ficaram nos mesmos R$ 345 milhões de 2023, o que acabou potencializando fortemente o lucro líquido da companhia.