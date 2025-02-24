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Saneamento

Recorde: lucro da Cesan avança quase 30% e bate em R$ 224,3 milhões

resultado deve-se fundamentalmente ao aumento da área de cobertura da coleta e tratamento de esgoto. A receita operacional cresceu mais de R$ 100 milhões

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

24 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento de esgoto Mulembá, Cesan
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, da Cesan, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Cesan, estatal do saneamento do Espírito Santo, teve um lucro líquido de R$ 224,3 milhões em 2024, 29,3% acima dos R$ 173,5 milhões de 2023, que já tinha sido recorde. O resultado deve-se fundamentalmente ao aumento da área de cobertura da coleta e tratamento de esgoto. A receita operacional cresceu mais de R$ 100 milhões em um ano, saindo de R$ 1,172 bilhão, em 2023, e alcançando R$ 1,275 bi, em 2024.
O presidente da Cesan, Munir Abud, destaca os ganhos de eficiência que a companhia tem obtido. "Estamos focados em oferecer cada vez mais e melhores serviços com eficiência operacional, combate a perdas de água e investimento contínuo para que o serviço de abastecimento de água seja expandido e a coleta e tratamento do esgoto seja universalizada em todos os municípios em que atuamos".
Além do avanço importante nas receitas operacionais, a Cesan conseguiu brecar as despesas com a operação, que ficaram nos mesmos R$ 345 milhões de 2023, o que acabou potencializando fortemente o lucro líquido da companhia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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