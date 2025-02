Startup de Vitória compra empresa do Rio de Janeiro

A Yooga, startup nascida e criada em Vitória que criou um sistema para gestão de bares e restaurantes, arrematou a plataforma Kuppi, do Rio de Janeiro, especializada em atendimento e venda pelo WhatsApp. É um passo importante para a ampliação da base de clientes Brasil afora e, mais relevante, na consolidação da Yooga como uma plataforma completa de soluções para food service - da gestão da casa até as vendas para o consumidor final. A ideia é reduzir a dependência da sua clientela com o iFood.