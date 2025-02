Número dois de Marina Silva virá ao ES negociar área de proteção na Foz do Rio Doce

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, tiveram, há poucos dias, uma reunião com a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva sobre o projeto para criar a Área de Proteção Ambiental (APA) da Foz do Rio Doce, que está tramitando no Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBIO). Sendo decretada pelo presidente da República da maneira como está proposta, a APA teria 49 mil hectares, ocupando uma importante faixa do litoral dos municípios de Aracruz e Linhares - entre o Rio Riacho e Barra Seca. Por ser uma das regiões de maior dinamismo econômico do Estado, a tramitação tem chamado a atenção governos e setor produtivo.