Vão faltar máquinas para a colheita do café no Espírito Santo

Na automotriz, trabalhador comanda o processo da colheita, com uma visão ampla do cafezal Crédito: New Holland/Divulgação

Não vai dar para quem quer. Essa é a realidade da venda de máquinas para a colheita do café no Espírito Santo. A previsão é do Grupo Pianna, responsável por boa parte das concessionárias que abastecem o agronegócio do Espírito Santo. O mercado vem crescendo acima dos dois dígitos e o início de ano, que antecede a safra do café (a do conilon começa agora em maio), está sendo bem forte.

Um poderoso tripé sustenta essa vigorosa mecanização : explosão dos preços, safras satisfatórias e apagão de mão de obra. “O produtor vem sofrendo há tempos com a falta de mão de obra, mas só agora, com os preços em alta e com boas safras em sequência, ele está conseguindo fazer um investimento mais robusto em mecanização. É um processo que já vem acontecendo e está aumentando de velocidade. O conhecimento adquirido mostra que os ganhos de produtividade dos que fazem este movimento são enormes”, explicou Leonardo Pianna, CEO da PME Máquinas.

O grupo, só no começo de 2025, deve vender 240 colheitadeiras. Muito acima das 210 do ano passado. Cada uma sai por algo perto de R$ 400 mil. “Até tentamos ampliar a oferta, mas não tem no mercado. Já estamos nos preparando para o segundo semestre”.