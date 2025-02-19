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Agronegócio

Vão faltar máquinas para a colheita do café no Espírito Santo

O mercado vem crescendo acima dos dois dígitos e o início de ano, que antecede a safra do café (a do conilon começa agora em maio), está sendo bem forte

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

19 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Na automotriz, trabalhador comanda o processo da colheita, com uma visão ampla do cafezal
Na automotriz, trabalhador comanda o processo da colheita, com uma visão ampla do cafezal Crédito: New Holland/Divulgação
Não vai dar para quem quer. Essa é a realidade da venda de máquinas para a colheita do café no Espírito Santo. A previsão é do Grupo Pianna, responsável por boa parte das concessionárias que abastecem o agronegócio do Espírito Santo. O mercado vem crescendo acima dos dois dígitos e o início de ano, que antecede a safra do café (a do conilon começa agora em maio), está sendo bem forte.
Um poderoso tripé sustenta essa vigorosa mecanização: explosão dos preços, safras satisfatórias e apagão de mão de obra. “O produtor vem sofrendo há tempos com a falta de mão de obra, mas só agora, com os preços em alta e com boas safras em sequência, ele está conseguindo fazer um investimento mais robusto em mecanização. É um processo que já vem acontecendo e está aumentando de velocidade. O conhecimento adquirido mostra que os ganhos de produtividade dos que fazem este movimento são enormes”, explicou Leonardo Pianna, CEO da PME Máquinas.
O grupo, só no começo de 2025, deve vender 240 colheitadeiras. Muito acima das 210 do ano passado. Cada uma sai por algo perto de R$ 400 mil. “Até tentamos ampliar a oferta, mas não tem no mercado. Já estamos nos preparando para o segundo semestre”.
Diante da falta, os produtores capixabas estão optando por um modelo mais robusto, uma automotriz (mais eficiente) de R$ 1 milhão, que também já está começando a faltar. “É um movimento forte de mecanização, que vai mudar a realidade do agronegócio capixaba em pouco tempo”, assinalou Pianna.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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