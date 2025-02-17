Galwan coloca os pés na Serra com empreendimento de alto padrão

A Galwan, uma das maiores empresas da indústria da construção civil do Espírito Santo, está chegando na Serra, o município mais populoso do Estado e com uma das melhores perspectivas de expansão imobiliária no médio e longo prazos. A incorporadora chega apostando no alto padrão, nicho que começa a ganhar forte tração na cidade.
O empreendimento, que ficará em Manguinhos (às margens da Rodovia do Sol), terá duas torres de 25 andares com unidades de 3 e 4 quartos de até 230 m². É o primeiro projeto vertical deste tamanho na cidade.
“A Serra se preparou para receber grandes empreendimentos como este. Essa transformação é fruto da ambiência de negócios que construímos nos últimos anos. A revisão do PDM foi um dos principais avanços,
desburocratizando processos, agilizando licenciamentos e aprovações de projetos. O resultado? Atração de novos e importantes empreendimentos imobiliários para a nossa cidade", assinalou o prefeito da Serra, Weverson Meireles. O objetivo da prefeitura é atrair para o município, que historicamente recebe muitos condomínios do segmento econômico, empreendimentos de alto padrão, construídos mais próximos do litoral.
“Vamos levar para a Serra um residencial no mesmo estilo, padrão e grandiosidade dos nossos projetos mais relevantes, com muito lazer e localização nobre. Estamos muito motivados", disse José Luís Galvêas, diretor-presidente da Galwan.
O projeto está na prefeitura e deve ser aprovado nos próximos dias.