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Imóveis

Galwan coloca os pés na Serra com empreendimento de alto padrão

Muito forte em Vila Velha e Vitória, a Galwan chega na cidade mais populosa do Espírito Santo apostando firme em um nicho de mercado que deve ganhar forte tração nos próximos anos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 15:36

Públicado em 

17 fev 2025 às 15:36
Abdo Filho

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Abdo Filho

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Balneário de Manguinhos: expansão se dará às margens da Rodovia do Sol Crédito: Kleverson Passos/Divulgação
A Galwan, uma das maiores empresas da indústria da construção civil do Espírito Santo, está chegando na Serra, o município mais populoso do Estado e com uma das melhores perspectivas de expansão imobiliária no médio e longo prazos. A incorporadora chega apostando no alto padrão, nicho que começa a ganhar forte tração na cidade. O empreendimento, que ficará em Manguinhos (às margens da Rodovia do Sol), terá duas torres de 25 andares com unidades de 3 e 4 quartos de até 230 m². É o primeiro projeto vertical deste tamanho na cidade.  
“A Serra se preparou para receber grandes empreendimentos como este. Essa transformação é fruto da ambiência de negócios que construímos nos últimos anos. A revisão do PDM foi um dos principais avanços, desburocratizando processos, agilizando licenciamentos e aprovações de projetos. O resultado? Atração de novos e importantes empreendimentos imobiliários para a nossa cidade", assinalou o prefeito da Serra, Weverson Meireles. O objetivo da prefeitura é atrair para o município, que historicamente recebe muitos condomínios do segmento econômico, empreendimentos de alto padrão, construídos mais próximos do litoral.
“Vamos levar para a Serra um residencial no mesmo estilo, padrão e grandiosidade dos nossos projetos mais relevantes, com muito lazer e localização nobre. Estamos muito motivados", disse José Luís Galvêas, diretor-presidente da Galwan.
O projeto está na prefeitura e deve ser aprovado nos próximos dias. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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