Grupo Pianna avança forte na venda de máquinas para o agronegócio

Plantadeira New Holland em operação Crédito: Divulgação/PME Máquinas

Fundado em 1958, em Linhares, o Grupo Pianna atua em vários setores, mas é muito forte no segmento automotivo. A empresa possui diversas concessionárias de automóveis e vem crescendo bastante na revenda de máquinas e equipamentos para o agronegócio. O faturamento do braço agro dos Pianna mais que dobrou nos últimos cinco anos. A empresa, que não divulga os números absolutos, diante dos fatos, já tomou a decisão de continuar apostando firme nas vendas para o setor da economia que, nos últimos anos, é, de longe, o que mais cresce no Brasil.

Hoje, são 23 concessionárias de máquinas e equipamentos espalhadas por Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. O objetivo é chegar a 27 pontos de venda até o final do ano. "Estamos aproveitando um movimento de consolidação que está acontecendo no nosso segmento. O que estou dizendo é que vamos crescer do lado orgânico - diversificando a oferta de produtos e aumentando a eficiência - e estamos observando as oportunidades de aquisição estão surgindo. Estamos olhando para este movimento de expansão, mas, claro, sem perder a qualidade do pós-venda, que é fundamental no nosso negócio", explicou Leonardo Pianna, CEO da PME Máquinas, empresa do Grupo Pianna.