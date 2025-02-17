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Economia

Grupo Pianna avança forte na venda de máquinas para o agronegócio

Hoje, são 23 concessionárias de máquinas e equipamentos espalhadas por Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. O objetivo é chegar a 27 pontos de venda até o final do ano

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

17 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Plantadeira New Holland em operação
Plantadeira New Holland em operação Crédito: Divulgação/PME Máquinas
Fundado em 1958, em Linhares, o Grupo Pianna atua em vários setores, mas é muito forte no segmento automotivo. A empresa possui diversas concessionárias de automóveis e vem crescendo bastante na revenda de máquinas e equipamentos para o agronegócio. O faturamento do braço agro dos Pianna mais que dobrou nos últimos cinco anos. A empresa, que não divulga os números absolutos, diante dos fatos, já tomou a decisão de continuar apostando firme nas vendas para o setor da economia que, nos últimos anos, é, de longe, o que mais cresce no Brasil.
Hoje, são 23 concessionárias de máquinas e equipamentos espalhadas por Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. O objetivo é chegar a 27 pontos de venda até o final do ano. "Estamos aproveitando um movimento de consolidação que está acontecendo no nosso segmento. O que estou dizendo é que vamos crescer do lado orgânico - diversificando a oferta de produtos e aumentando a eficiência - e estamos observando as oportunidades de aquisição estão surgindo. Estamos olhando para este movimento de expansão, mas, claro, sem perder a qualidade do pós-venda, que é fundamental no nosso negócio", explicou Leonardo Pianna, CEO da PME Máquinas, empresa do Grupo Pianna.

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O grande salto de expansão se deu em 2021, quando, em uma aquisição, o grupo capixaba assumiu uma operação no Oeste da Bahia e no Sul do Piauí (que, ao lado de Maranhão e Tocantins formam o Matopiba, umas das maiores fronteiras agrícolas do Brasil). "O salto foi enorme, a expansão do agronegócio naquela região é muito grande. Estamos observando um crescimento por ali e de olho também no Brasil Central (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), que é a grande fronteira do país", assinalou o executivo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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