Agro: Águia Branca compra mais uma operação e vai dobrar o número de lojas

Uma nova operação, em Uruaçu, também em Goiás, foi adquirida recentemente. Mais três lojas serão abertas no mesmo Estado nos próximos meses: Jussara, São Miguel do Araguaia e Itaberaí. "Estamos aproveitando o momento de mercado mais lento em relação ao ano passado para nos organizarmos e estarmos preparados para uma nova onda de crescimento. O agronegócio brasileiro é muito forte e vai continuar em expansão, principalmente naquela região onde estamos instalados. Temos de estar prontos para o novo ciclo que virá", explicou Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.