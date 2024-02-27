Agro: Águia Branca compra mais uma operação e vai dobrar o número de lojas

O Grupo Águia Branca está acelerando o negócio de máquinas e equipamentos agrícolas,
o "filho mais novo" da Divisão de Comércio da companhia. A Azul Agro, marca criada para tomar conta do segmento dentro do grupo, começou a operar em junho do ano passado e fechou 2023 com um faturamento de R$ 120 milhões nas quatro concessionárias New Holland em cidades de Mato Grosso e Goiás - Jataí (GO), Mineiros (GO), Alto Taquari (MT) e Caipônia (GO). Para 2024, o faturamento esperado é de R$ 350 milhões.
Uma nova operação, em Uruaçu, também em Goiás, foi adquirida recentemente. Mais três lojas serão abertas no mesmo Estado nos próximos meses: Jussara, São Miguel do Araguaia e Itaberaí. "Estamos aproveitando o momento de mercado mais lento em relação ao ano passado para nos organizarmos e estarmos preparados para uma nova onda de crescimento. O agronegócio brasileiro é muito forte e vai continuar em expansão, principalmente naquela região onde estamos instalados. Temos de estar prontos para o novo ciclo que virá", explicou Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.