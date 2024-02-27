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Negócios

Agro: Águia Branca compra mais uma operação e vai dobrar o número de lojas

A Azul Agro, marca criada para tomar conta do segmento dentro do grupo, começou a operar em junho do ano passado e fechou 2023 com um faturamento de R$ 120 milhões

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

27 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Concessária da Azul Agro, do Grupo Águia Branca
Concessionária da Azul Agro, do Grupo Águia Branca, no Centro-Oeste brasileiro Crédito: Divulgação/Águia Branca
O Grupo Águia Branca está acelerando o negócio de máquinas e equipamentos agrícolas, o "filho mais novo" da Divisão de Comércio da companhia. A Azul Agro, marca criada para tomar conta do segmento dentro do grupo, começou a operar em junho do ano passado e fechou 2023 com um faturamento de R$ 120 milhões nas quatro concessionárias New Holland em cidades de Mato Grosso e Goiás - Jataí (GO), Mineiros (GO), Alto Taquari (MT) e Caipônia (GO). Para 2024, o faturamento esperado é de R$ 350 milhões.
Uma nova operação, em Uruaçu, também em Goiás, foi adquirida recentemente. Mais três lojas serão abertas no mesmo Estado nos próximos meses: Jussara, São Miguel do Araguaia e Itaberaí. "Estamos aproveitando o momento de mercado mais lento em relação ao ano passado para nos organizarmos e estarmos preparados para uma nova onda de crescimento. O agronegócio brasileiro é muito forte e vai continuar em expansão, principalmente naquela região onde estamos instalados. Temos de estar prontos para o novo ciclo que virá", explicou Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.
A expansão Brasil afora das concessionárias do grupo é fundamental no plano de faturar, até 2027, algo perto de R$ 30 bilhões por ano.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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