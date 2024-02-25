Superintendente da Receita promete velocidade e garante que o ES não será prejudicado

"Os últimos meses, por diversos fatores, não foram fáceis, mas as coisas voltaram a caminhar. Colocamos uma equipe para resolver essa questão da fila dos pedidos de alfandegamento e desalfandegamento, isso já está ganhando velocidade. Em 90 dias isso estará resolvido, vamos acabar com essa fila. Com o fim deste problema imediato, vamos fazer um diagnóstico mais amplo do que precisa ser feito para que problemas como este e outros mais sejam solucionados".