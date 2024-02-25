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Comércio exterior

Superintendente da Receita promete velocidade e garante que o ES não será prejudicado

Ronaldo Feltrin, superintendente-adjunto para Aduana da 7ª Região Fiscal, tem vindo muito ao Espírito Santo fazer interlocução com o setor produtivo

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

25 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Ronaldo Feltrin, superintendente-adjunto para Aduana da 7ª Região Fiscal (Rio de Janeiro e Espírito Santo), esteve em Vitória, na semana que passou, para mais uma rodada de reuniões com empresários do comércio exterior capixaba. Aliás, ele tem feito isso com bastante frequência nos últimos meses. Depois de jogar água na fervura da crise das novas áreas de alfandegamento (locais liberados pelo Fisco para o recebimento de importados ou despacho de mercadorias que serão exportadas) que estourou no início do ano, ele está conseguindo olhar para a estratégia com mais calma.
"Os últimos meses, por diversos fatores, não foram fáceis, mas as coisas voltaram a caminhar. Colocamos uma equipe para resolver essa questão da fila dos pedidos de alfandegamento e desalfandegamento, isso já está ganhando velocidade. Em 90 dias isso estará resolvido, vamos acabar com essa fila. Com o fim deste problema imediato, vamos fazer um diagnóstico mais amplo do que precisa ser feito para que problemas como este e outros mais sejam solucionados".
Sobre a regionalização de alguns processos da Receita Federal, Feltrin disse que há vários debates e estudos na mesa, mas garantiu que o Espírito Santo não sairá prejudicado. "A Receita Federal sabe exatamente qual é a importância do Espírito Santo, principalmente dentro do comércio internacional brasileiro, faremos o que for melhor para o Estado. A Receita Federal quer processos mais ágeis e assertivos, para dar mais eficiência e competitividade ao Brasil lá fora. Podem ficar certos que não haverá qualquer prejuízo para o comércio internacional capixaba e, claro, brasileiro", garantiu Feltrin.
Está anotado.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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