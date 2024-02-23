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Comércio exterior

Aço importado: ArcelorMittal estuda pedir investigação em cima da China

Indústria siderúrgica do Brasil se diz prejudicada pela importação de aço subsidiado vindo da China. Algumas empresas já pediram investigação por dumping

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

23 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

ArcelorMIttal Tubarão investe em inteligência artificial
Linha de produção da ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A ArcelorMittal estuda ir ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) pedir para que a China seja investigada pela prática de dumping (comercialização de produtos a preços excessivamente baixos para eliminar a concorrência) na venda de aço para o Brasil. Outras grandes do setor, CSN e Gerdau, já estão indo por este caminho. É mais uma medida da indústria siderúrgica brasileira na tentativa de barrar a importação de aço chinês.
"A ArcelorMittal Brasil estuda continuamente alternativas para se adequar ao contexto de mercado, incluindo eventual pedido individual de investigação por prática de dumping. A empresa vem acompanhando com preocupação o aumento recorde das importações de produtos de aço. Diante da concorrência desleal do aço importado, fornecido a preços subsidiados, a ArcelorMittal reforça a defesa pela elevação temporária da alíquota de importação para 25%, nos mesmos patamares praticados por outros países, conforme pleito já apresentado pelo Instituto Aço Brasil", informou a companhia.
De acordo com o setor, o produto asiático chega ao Brasil a preços demasiadamente baixos por causa dos subsídios governamentais concedidos por lá. O objetivo original do governo chinês era incentivar a indústria da construção local, o que deu certo por muitos anos, mas, principalmente depois da pandemia, a economia chinesa esfriou e, consequentemente, passou a sobrar aço. Para evitar uma paradeira do parque siderúrgico, os chineses começaram a vender para o mundo todo, inclusive para o Brasil.
Além das ações individuais das empresas com pedidos de investigação por dumping, o Aço Brasil, que representa o setor siderúrgico, pressiona o governo federal para que a alíquota de importação aumente. No final do ano passado, a ArcelorMittal chegou a cortar a produção em Tubarão. A situação só se normalizou nos últimos meses porque a siderúrgica capixaba passou a fornecer aço para outras unidades do conglomerado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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