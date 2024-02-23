Aço importado: ArcelorMittal estuda pedir investigação em cima da China

"A ArcelorMittal Brasil estuda continuamente alternativas para se adequar ao contexto de mercado, incluindo eventual pedido individual de investigação por prática de dumping. A empresa vem acompanhando com preocupação o aumento recorde das importações de produtos de aço. Diante da concorrência desleal do aço importado, fornecido a preços subsidiados, a ArcelorMittal reforça a defesa pela elevação temporária da alíquota de importação para 25%, nos mesmos patamares praticados por outros países, conforme pleito já apresentado pelo Instituto Aço Brasil", informou a companhia.

De acordo com o setor, o produto asiático chega ao Brasil a preços demasiadamente baixos por causa dos subsídios governamentais concedidos por lá. O objetivo original do governo chinês era incentivar a indústria da construção local, o que deu certo por muitos anos, mas, principalmente depois da pandemia, a economia chinesa esfriou e, consequentemente, passou a sobrar aço. Para evitar uma paradeira do parque siderúrgico, os chineses começaram a vender para o mundo todo, inclusive para o Brasil.