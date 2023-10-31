Crise do aço pode atrasar anúncio de investimento da ArcelorMittal no ES

Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Crédito: Carlos Alberto Silva

"Estamos em um cenário que coloca a produção brasileira como um todo sob pressão, o governo precisa estar atento para esse cenário. Já fizemos chegar a preocupação ao vice-presidente Geraldo Alckmin (ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e ao ministro (da Fazenda) Fernando Haddad. Hoje, o aço chinês paga uma alíquota de importação de pouco mais de 10% aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos elas estão em 25%. Não se trata de uma competição em igualdade de condições", explicou Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos para a América Latina.

"Claro que todo esse cenário de redução de produção coloca um grau a mais de incerteza nas conversas, mas estamos olhando para o longo prazo, e, no longo prazo, confiamos na economia brasileira. Em princípio, a decisão de investimento em uma planta de laminador a frio em Tubarão será tomada e anunciada em 2024. Estou trabalhando para manter o planejamento, e acho possível, mas o cenário atual pode acabar jogando a definição para 2025", explicou o executivo.

A ArcelorMittal quer agregar valor ao seu negócio, por isso está investindo forte em galvanizados, laminados e em outras tecnologias voltadas para a produção de eletrodomésticos, linha automotiva, construção civil e geração de energia solar. A unidade de Vega do Sul, em Santa Catarina, responsável por boa parte da produção desses produtos de alto valor agregado, está no limite. Neste contexto, Tubarão é vista como a alternativa natural de expansão. Os acionistas já tomaram a decisão de que, daqui para frente, a planta de Vitória só receberá aportes voltados para produtos com mais tecnologia embarcada. A produção de placas de aço, berço da unidade, ficará onde está - 7,5 milhões de toneladas por ano.