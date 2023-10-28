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Futuro

Empresários dão recado sobre o futuro do ES: não pode haver retrocesso

Debate sobre o futuro do Espírito Santo se deu na abertura do Pedra Azul Summit 2023, evento organizado pela Rede Gazeta, Eleição de 2026 está no horizonte

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 09:47

Públicado em 

28 out 2023 às 09:47
Abdo Filho

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Abdo Filho

Painel sobre oportunidades para o ES no Pedra Azul 2023
Painel sobre oportunidades para o ES no Pedra Azul 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva
Kaumer Chieppe, CEO do Grupo Águia Branca, Ricardo Botelho, CEO da Energisa, e Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos, deram, na abertura do Pedra Azul Summit 2023, evento organizado pela Rede Gazeta, um recado claro sobre o futuro do Espírito Santo: não pode haver retrocesso. Em 2026, o Estado deve eleger pela primeira vez, desde 2002, um governador diferente de Paulo Hartung e Renato Casagrande. O "deve" só está sendo usado porque, na prática, Paulo Hartung pode ser candidato ao Palácio Anchieta, mas ele já deixou claro, em diversas oportunidades, que isso não vai acontecer.
"Não podemos achar que as coisas estão dadas, é importante sempre lembrar o que aconteceu aqui no Espírito Santo e buscar fortalecer aquilo que fez o Estado virar o jogo. Vejo no Espírito Santo um debate próximo e saudável entre poder público e setor privado. Discussões de alto nível, não estou falando de troca de favor. A partir disso, criar novas lideranças e perenizar essa boa ordem institucional, que chamo de Pax Capixaba. Venho de um Estado, o Rio de Janeiro, que merece ser observado sempre. Não é simples o que está havendo lá", disse Ricardo Botelho. A Energisa, empresa que ele comanda, arrematou, em março, a distribuidora de gás natural ES Gás, por mais de R$ 1,4 bilhão. É o primeiro investimento do grupo no Espírito Santo.
"Não pode haver retrocesso. Já tivemos uma situação muito ruim no Espírito Santo e não tem tanto tempo assim, isso não pode voltar. Tem de estar claro para as lideranças políticas qual é o nosso posicionamento. Tivemos avanços relevantes, do ponto de vista ético e econômico, nas últimas duas décadas, são valores do nosso Estado, que atraem investidores inclusive", salientou Kaumer Chieppe, CEO da Águia Branca.
Jorge Oliveira, da ArcelorMittal, vai na mesma linha. "Estabilidade institucional é um diferencial do Espírito Santo. Podemos ter debates de alto nível sob vários aspectos e as coisas vão avançando. Isso é amadurecimento. A evolução que tivemos nos últimos anos é fruto, sem dúvida, dessa troca salutar. Não podemos arriscar isso, importante estarmos todos atentos ao debate, em eventuais soluções fáceis, é muito relevante para o nosso futuro".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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