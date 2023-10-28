Empresários dão recado sobre o futuro do ES: não pode haver retrocesso

Painel sobre oportunidades para o ES no Pedra Azul 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Kaumer Chieppe, CEO do Grupo Águia Branca, Ricardo Botelho, CEO da Energisa, e Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos, deram, na abertura do Pedra Azul Summit 2023, evento organizado pela Rede Gazeta, um recado claro sobre o futuro do Espírito Santo: não pode haver retrocesso. Em 2026, o Estado deve eleger pela primeira vez, desde 2002, um governador diferente de Paulo Hartung e Renato Casagrande. O "deve" só está sendo usado porque, na prática, Paulo Hartung pode ser candidato ao Palácio Anchieta, mas ele já deixou claro, em diversas oportunidades, que isso não vai acontecer.

"Não podemos achar que as coisas estão dadas, é importante sempre lembrar o que aconteceu aqui no Espírito Santo e buscar fortalecer aquilo que fez o Estado virar o jogo. Vejo no Espírito Santo um debate próximo e saudável entre poder público e setor privado. Discussões de alto nível, não estou falando de troca de favor. A partir disso, criar novas lideranças e perenizar essa boa ordem institucional, que chamo de Pax Capixaba. Venho de um Estado, o Rio de Janeiro, que merece ser observado sempre. Não é simples o que está havendo lá", disse Ricardo Botelho. A Energisa, empresa que ele comanda, arrematou, em março, a distribuidora de gás natural ES Gás, por mais de R$ 1,4 bilhão. É o primeiro investimento do grupo no Espírito Santo.

"Não pode haver retrocesso. Já tivemos uma situação muito ruim no Espírito Santo e não tem tanto tempo assim, isso não pode voltar. Tem de estar claro para as lideranças políticas qual é o nosso posicionamento. Tivemos avanços relevantes, do ponto de vista ético e econômico, nas últimas duas décadas, são valores do nosso Estado, que atraem investidores inclusive", salientou Kaumer Chieppe, CEO da Águia Branca.