Grupo Águia Branca enxerga faturamento de R$ 30 bi já em 2027

"Tivemos um 2020 difícil, por conta da pandemia, como foi para todos, mas a recuperação foi muito rápida. Os anos de 2021 e 2022 foram muito bons, com crescimento orgânico dos negócios e também fizemos aquisições importantes.
Tudo isso fez com que tivéssemos ótimos resultados e já superássemos a meta de receita já em 2023", explicou Kaumer Chieppe, CEO do Grupo Águia Branca, que participa do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta.
Diante disso, os executivos voltaram à mesa de planejamento. Os primeiros estudos encomendados já saíram e apontam para uma meta de R$ 30 bilhões em 2027, ou seja, duas vezes o que será feito em 2023. "O dado ainda é preliminar, mas não deve ficar longe disso", adiantou Kaumer.