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Negócios

Grupo Águia Branca enxerga faturamento de R$ 30 bi já em 2027

Um dos maiores grupos empresariais do Estado vai superar, agora em 2023, os R$ 15 bilhões em receitas, número que estava previsto para 2025

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:24

Públicado em 

27 out 2023 às 17:24
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Frota da Águia Branca
Ônibus da Viação Águia Branca Crédito: Divulgação/Águia Branca
O Grupo Águia Branca faz o seu planejamento estratégico a cada cinco anos. Em 2020, foi fechada a meta de chegar, em 2025, faturando R$ 15 bilhões, o dobro das receitas de então. Por bons motivos, todo o planejamento terá de ser refeito. Aliás, já está sendo refeito. Em 2023, a Águia Branca (a soma das divisões de comércio, logística e a viação) já vai superar os R$ 15 bilhões. O crescimento é espalhado por todas as divisões.
"Tivemos um 2020 difícil, por conta da pandemia, como foi para todos, mas a recuperação foi muito rápida. Os anos de 2021 e 2022 foram muito bons, com crescimento orgânico dos negócios e também fizemos aquisições importantes. Tudo isso fez com que tivéssemos ótimos resultados e já superássemos a meta de receita já em 2023", explicou Kaumer Chieppe, CEO do Grupo Águia Branca, que participa do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta.
Diante disso, os executivos voltaram à mesa de planejamento. Os primeiros estudos encomendados já saíram e apontam para uma meta de R$ 30 bilhões em 2027, ou seja, duas vezes o que será feito em 2023. "O dado ainda é preliminar, mas não deve ficar longe disso", adiantou Kaumer.
Além de vir muito forte nos negócios tradicionais, com crescimento orgânico e compra de concorrentes, a Águia Branca vem diversificando. Há investimentos principalmente dentro do setores de energia e tecnologia. "Até no tradicional tem diversificação, recentemente passamos a vender máquinas para o agro da New Holland", destacou o CEO do Grupo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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