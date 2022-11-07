Mercedes negocia primeiros caminhões autônomos feitos com startup do ES

Os níveis de automação vão de zero a cinco. No nível zero o carro não tem automação alguma, dependendo completamente do motorista. No nível cinco, o veículo opera 100% sem intervenção humana, inclusive em ambientes desconhecidos. No nível quatro, que é o patamar atingido pelos caminhões da Mercedes, o carro opera sozinho e toma decisões, mas pode solicitar ajuda em alguns momentos. A Ypê usará os caminhões dentro de um centro de distribuição, em espaço controlado.