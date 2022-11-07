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Robotização

Mercedes negocia primeiros caminhões autônomos feitos com startup do ES

A Lume Robotics, startup de Vitória, foi um dos destaques no primeiro dia da Fenatran, a maior feira de transporte e logística rodoviária do Brasil

Públicado em 

07 nov 2022 às 16:18
Abdo Filho

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Abdo Filho

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz Crédito: Divulgação | Mercedes-Benz
A Lume Robotics, startup de Vitória, foi um dos destaques no primeiro dia da Fenatran, a maior feira de transporte e logística rodoviária do Brasil, aberta nesta segunda-feira (07) em São Paulo. A Mercedes-Benz anunciou a comercialização dos primeiros caminhões com automação nível quatro construídos no Brasil. O trabalho foi feito em parceria com a Lume, que é especializada em redes neurais profundas, inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma. A compradora, a fabricante de produtos de limpeza Ypê, receberá o primeiro caminhão agora em novembro e os outros três no começo do ano que vem.
Os níveis de automação vão de zero a cinco. No nível zero o carro não tem automação alguma, dependendo completamente do motorista. No nível cinco, o veículo opera 100% sem intervenção humana, inclusive em ambientes desconhecidos. No nível quatro, que é o patamar atingido pelos caminhões da Mercedes, o carro opera sozinho e toma decisões, mas pode solicitar ajuda em alguns momentos. A Ypê usará os caminhões dentro de um centro de distribuição, em espaço controlado.
A Lume Robotics foi criada em 2019 por pesquisadores do Projeto Iara (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), o carro autônomo da Ufes, iniciado em 2009. No começo de 2022, a Vix Logística, a maior empresa do Grupo Águia Branca e grande interessada no desenvolvimento de soluções para veículos autônomos, fez um aporte na Lume e tornou-se sócia da empresa.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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