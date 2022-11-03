Casagrande deve voltar com Secretaria de Desenvolvimento

O martelo ainda não está batido, mas a secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico deve voltar. A avaliação dentro do governo é de que a união com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, feita em março de 2021, quando foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), deixou a pasta muito pesada e mais distante do setor produtivo.

O vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, não deverá assumir nenhuma pasta. Segundo um auxiliar próximo de Casagrande, ele será uma espécie de chanceler do governo do Estado junto ao setor produtivo. “Fará a conversa e a aproximação com o empresariado. Será algo próximo, construtivo e resolutivo”. O governador já disse que Ferraço, mesmo não assumindo secretarias, tomará conta diretamente das áreas de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura.