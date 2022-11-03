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Governo do ES

Casagrande deve voltar com Secretaria de Desenvolvimento

Avaliação é de que a união com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, feita em março de 2021, deixou a pasta pesada e distante do setor produtivo

Públicado em 

03 nov 2022 às 18:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fotografia noturna do Centro de Vitória utilizando a técnica de longa exposição
Prédios do Centro de Vitória e os galpões do Porto Crédito: Fernando Madeira
O martelo ainda não está batido, mas a secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico deve voltar. A avaliação dentro do governo é de que a união com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, feita em março de 2021, quando foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), deixou a pasta muito pesada e mais distante do setor produtivo.
Tudo está em cima da mesa e as definições sairão em dezembro. O objetivo do governador reeleito, Renato Casagrande, é começar o novo mandato com o governo redesenhado e o gabinete reformado.
O vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, não deverá assumir nenhuma pasta. Segundo um auxiliar próximo de Casagrande, ele será uma espécie de chanceler do governo do Estado junto ao setor produtivo. “Fará a conversa e a aproximação com o empresariado. Será algo próximo, construtivo e resolutivo”. O governador já disse que Ferraço, mesmo não assumindo secretarias, tomará conta diretamente das áreas de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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