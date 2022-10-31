Os primeiros pedidos de Casagrande para Lula

Sobre a EF 118, a intenção do governo capixaba e do setor produtivo é, por meio ferroviário e pelo litoral, ligar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro. Por meio da outorga antecipada da Ferrovia Vitória-Minas, a Vale já se comprometeu a fazer o trecho até Anchieta e entregar o projeto executivo pronto até Presidente Kennedy. O que o Estado quer é tirar do papel de Anchieta para frente. O argumento é que a ferrovia ligaria o hub portuário de Rio e Espírito Santo ao Brasil Central.