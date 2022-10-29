"Presidente eleito precisa trabalhar e dar sinais positivos", diz professor da FGV

Temos algumas interrogações aqui dentro e lá fora. Vejo o mundo, a China inclusive, se esforçando muito para voltar à rota do crescimento. O ano deve começar devagar, mas acho que pode surpreender com o passar dos meses. O Brasil tem todas as condições de ser um dos primeiros países a voltar para os trilhos do crescimento. Mas o presidente eleito tem que começar a trabalhar cedo e dar sinalizações positivas. Fazendo isso, teremos consistência de crescimento, o que não temos agora. Hoje, temos uma boa notícia aqui e outra acolá. Fazendo o que precisa ser feito, teremos boas notícias em sequência, não tenho dúvidas sobre isso. Temos condições de estarmos bem preparados do ponto de vista governamental e também empresarial, e isso é muito importante. Nosso empresário é extremamente empreendedor e criativo, normalmente o que falta para ele é financiamento. Crédito de qualidade é fundamental para estarmos na dianteira dessa retomada.