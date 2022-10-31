Reeleito, Casagrande prevê abono, concursos e troca de secretariado

Renato Casagrandre (PSB) é reeleito governador do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta. Reeleito, o governador prevê abono, concursos e troca de secretariado. Confira no vídeo abaixo a conversa completa. "A ansiedade foi substituída pela alegria". Assim Renato Casagrande (PSB) definiu as últimas horas desde a vitória no segundo turno das Eleições 2022 pelo governo do Estado até a manhã desta segunda-feira (31), quando concedeu entrevista ao portal. Reeleito, o governador prevê abono, concursos e troca de secretariado. Confira no vídeo abaixo a conversa completa.

Casagrande se sagrou vitorioso neste domingo (30) com 1.171.288 votos (53,8%), contra Manato (PL), que recebeu 1.006.021 votos (46,20%). O candidato de Jair Bolsonaro (PL) no Estado reconheceu o resultado das urnas e afirmou que não pensa em seguir na vida política nos próximos anos

Vitorioso e a caminho do terceiro mandato, o governador reeleito aproveitou a oportunidade para agradecer aos capixabas pela oportunidade de continuar conduzindo o Estado por mais quatro anos.

"Quero agradecer a população capixaba pela oportunidade que me dá, pela terceira vez, de governar o Estado do Espírito Santo. Obrigado a todos, que votaram em mim, os que não votaram, minha tarefa é unir o povo capixaba em torno de um projeto local, de interesse local. É lógico que eu vou ajudar o presidente Lula também a fazer isso (unir) no projeto nacional", declarou.

"Nosso desejo é esse, é unificar a população capixaba, aqueles que têm boa fé, boa intenção e querem de fato ajudar o Espírito Santo a se desenvolver" Renato Casagrande - Governador reeleito

Cais das Artes e BR 262

"O Cais das Artes nós dependemos de um acordo com a Justiça, estamos tentando esse acordo", frisou. Sobre a BR 262, que sofre com a falta de duplicação e onde o edital de concessão não avança, o governador disse que a responsabilidade é federal, mas que o Estado busca outra alternativa local.

"Não é obra nossa. Nós vamos tentar fazer um binário, uma rodovia estadual para poder amenizar a situação de uma parte da BR 262, especialmente a serra de Vista Linda, que liga Domingos Martins a Marechal Floriano. Vamos fazer uma obra estadual para aliviar", afirmou.

"A solução definitiva da BR 262 depende de uma ação do governo Federal e eu vou estar conversando com o presidente Lula sobre esse assunto" Renato Casagrande - Governador reeleito

Diálogo com presidente eleito

Sobre a vitória de Lula (PT), o governador reforçou o que vinha pregando na campanha, a capacidade de poder dialogar com qualquer que fosse o presidente eleito. "É lógico que a eleição do presidente Lula, até porque o vice é o Geraldo Alckmin é do meu partido (PSB), então isso pode facilitar as relações com Brasília", evidenciou.

Renato Casagrandre (PSB) durante comemoração da vitória no segundo turno Crédito: Vitor Jubini

Mudanças no secretariado

Para o próximo governo, Casagrande planeja alterações no secretariado, mas ainda não definiu quais pastas terão mudanças. "É um novo governo, nova equipe. Alguns secretários poderão se manter, sim, mas é uma nova equipe. No mês de dezembro tratarei desse tema", destacou.

Abono, reajustes e novos concursos na educação e segurança

Desde a campanha, Casagrande evidencia que o Estado passaria a ter mais concursos para as forças de segurança com a eventual reeleição . Vitorioso, o governador afirmou que pretende realizá-los para professores e segurança pública. "Quero fazer concurso permanentemente para a gente ir substituindo, na educação, DT's por efetivos e, na segurança pública, para a gente poder ir sempre substituindo quem está indo para a aposentadoria ou reserva monitorada.

Sobre abono salarial no fim do ano, Casagrande disse que a probabilidade é positiva. "É bem provável que sim, nós estamos avaliando agora as questões financeiras e, se tiver espaço fiscal, concederei abono".

Em relação a reajustes, o governador ressaltou que vai discutir com os servidores. "Temos o compromisso com os servidores de uma mesa permanente de conversa para a gente poder tratar desse tema. Vamos discutir, sim, a partir de janeiro, uma mesa montada para a gente poder tratar do tema", completou.

Perda na terra natal e em cidades polo

O resultado das urnas deu a vitória a Casagrande, mas também desafios locais. Assim como no primeiro turno, ele teve menos votos que Manato (PL) na cidade natal Castelo, em cidades polo comandadas por aliados (Colatina e Cachoeiro de Itapemirim), além de Linhares. Casagrande tratou o caso como algo normal, mas destacou o debate ideológico

"As pessoas deram pouco valor ao resultado do trabalho e mais valor ao debate ideológico superficial" Renato Casagrande (PSB) - Governador reeleito

"Acho que o momento dessa eleição passará, essa loucura que a gente viveu nessa eleição, esse debate superficial e sem nenhuma densidade, na minha avaliação, passará. A gente vai passar por esse pesadelo e vamos ultrapassar esse pesadelo. As pessoas passarão a dar mais valor ao trabalho. Se as pessoas olharem o resultado do trabalho, vão ver que temos muito trabalho nesses municípios, mas eu vou continuar trabalhando, independente do resultado eleitoral de cada município, porque é a minha missão, minha tarefa e eu tenho posições republicanas para isso", manifestou o governador.

Expectativa para novo mandato