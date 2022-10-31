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Magno Malta sobre Lula: "Serei oposição. Não tem conversa com essa gente"

Senador do PL eleito no Espírito Santo agradeceu os votos em Carlos Manato, do mesmo partido, que perdeu a eleição para Renato Casagrande (PSB)
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

30 out 2022 às 23:55

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 23:55

Magno Malta chega para votar ao lado do candidato Manato
Senador Magno Malta votou junto com Manato neste domingo (30) Crédito: Rodrigo Gavini
O senador eleito Magno Malta (PL) se pronunciou através de live nas redes sociais sobre a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), por volta das 23h deste domingo (30). Para uma audiência de cerca de 30 mil pessoas nos momentos de pico, ele disse que será oposição no Senado ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que espera o mesmo dos demais parlamentares que se elegeram sob a bandeira conservadora.
“Meu papel será cumprido. Eu serei oposição. Mas não para negociar e conversar, porque não tem conversa com essa gente. Espero que todos que se elegeram com a mesma bandeira de Jair Bolsonaro tenham coragem de fazer esse enfrentamento”, apontou.
Ele não atacou diretamente, mas levantou suspeitas sobre o resultado das urnas. Disse que tem “muita coisa estranha”, referindo-se ao processo eleitoral sem, contudo, especificar problemas ou apresentar provas.
O senador eleito reiterou diversas vezes o apoio ao presidente Bolsonaro e voltou a falar da briga espiritual do "bem contra o mal" durante as eleições.
“Eu sempre disse que a luta é no mundo espiritual e precisamos apaziguar o nosso coração em Deus. O Brasil conservador esperava de forma folgada e retumbante a manutenção do Jair Bolsonaro. Sei que você, conservador, está triste, abatido”, disse.
Magno citou ainda a vitória do governador Renato Casagrande (PSB) no segundo turno, chamando-o de “governador de esquerda”. Agradeceu os votos em Carlos Manato (PL) e os demais partidos que declararam apoio ao candidato bolsonarista no segundo turno.

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