Magno Malta sobre Lula: "Serei oposição. Não tem conversa com essa gente"

Senador Magno Malta votou junto com Manato neste domingo (30) Crédito: Rodrigo Gavini

O senador eleito Magno Malta (PL) se pronunciou através de live nas redes sociais sobre a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), por volta das 23h deste domingo (30). Para uma audiência de cerca de 30 mil pessoas nos momentos de pico, ele disse que será oposição no Senado ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que espera o mesmo dos demais parlamentares que se elegeram sob a bandeira conservadora.

“Meu papel será cumprido. Eu serei oposição. Mas não para negociar e conversar, porque não tem conversa com essa gente. Espero que todos que se elegeram com a mesma bandeira de Jair Bolsonaro tenham coragem de fazer esse enfrentamento”, apontou.

Ele não atacou diretamente, mas levantou suspeitas sobre o resultado das urnas. Disse que tem “muita coisa estranha”, referindo-se ao processo eleitoral sem, contudo, especificar problemas ou apresentar provas.

O senador eleito reiterou diversas vezes o apoio ao presidente Bolsonaro e voltou a falar da briga espiritual do "bem contra o mal" durante as eleições.

“Eu sempre disse que a luta é no mundo espiritual e precisamos apaziguar o nosso coração em Deus. O Brasil conservador esperava de forma folgada e retumbante a manutenção do Jair Bolsonaro. Sei que você, conservador, está triste, abatido”, disse.