Comemorações no Centro de Vitória, próximo à praça Costa Pereira. Crédito: Bethania Miranda

Your browser does not support the audio element. Festa para Lula toma o "Triplex" capixaba e ruas de Vitória

O prédio vermelho de três andares na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, é popularmente chamado de "Triplex do Lula " ou "Triplex Vermelho". O local que abrigou o antigo Hotel Imperial hoje é um centro cultural que reúne militantes da esquerda, promove encontros e atividades culturais. Neste domingo (30), ele foi tomado por eleitores e DJs que comemoravam a vitória do presidente Lula no segundo turno.

Lula Luiz Inácio da Silva (PT) foi eleito, após uma disputa acirrada com Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57, quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, o petista tinha 50,83% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado pelo atual presidente.

Desde cedo, por volta das 17h, pessoas começaram a chegar ao "Triplex" para acompanhar a apuração das urnas e esquentar a festa. Em coro, a multidão reunida cantava "Vai dar PT, vai dar", "Tá na hora do Jair já ir embora", "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", além do clássico "Lula lá brilha uma estrela".

Centro cultural "Triplex Vermelho", também chamado de "Triplex do Lula", no Centro de Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro

Hélio Mattos Jr é um exemplo de quem escolheu o local como ponto de encontro. "A escolha foi por um lugar que respira humanidade. A proposta do local é se dedicar à cultura, às questões sociais, à música e à arte. Faz referência ao triplex do Lula , ponto chave para a derrocada da democracia. Hoje é um marco para a retomada da democracia", disse.

As amigas Livia Ignes, 23, Lesllyenara Meira, 18, Kaylane Reis, 18, Mariana Morelato, 20, e Samara Maria, 20, também foram ao local para festejar. “Quando a gente está aqui, a gente sente essa esperança coletiva, é mais fácil acreditar num futuro melhor”, disse Mariana.

As amigas Livia Ignes, 23, Lesllyenara Meira, 18, Kaylane Reis, 18, Mariana Morelato, 20, e Samara Maria, 20, comemoraram a vitória de Lula Crédito: Beatriz Heleodoro

A professora Emiliana Amorim afirma que o Centro é o lugar que melhor representa os movimentos sociais. "Praça de luta, do movimento popular do movimento negro. Escolhi estar aqui porque acredito em um Brasil inclusivo pra todo mundo”, disse.

Com a confirmação da vitória de Lula , um verdadeiro carnaval se formou, com direito a bandinha subindo as ruas e arrastando multidões.

A vereadora Karla Coser (PT), a deputada eleita Camila Valadão (PSOL) e o deputado federal eleito Helder Salomão (PT) marcaram presença nas comemorações, subiram em um trio e discursaram, no Centro.

Festa em Vitória após eleição de Lula (PT)

Festa no bairro Jardim da Penha

Em Jardim da Penha, bairro famoso por concentrar universitários nos bares e restaurantes da região, apoiadores vibraram a cada atualização da apuração dos votos. Bandeiras com imagem de Lula foram distribuídas entre os eleitores e erguidas ao som de “Olê, olê, olá, Lula Lula ” e "Vou festejar".

A família Rocio escolheu o bar Pimenta Carioca, em Jardim da Penha, para acompanhar a apuração. Emeli Rocio, ao lado dos pais, Emanuel e Elisângela, disse ter ficado bastante apreensiva. “Foram quatro anos muito difíceis. Agora nós podemos comemorar”, afirmou.

Além das bandeiras vermelhas, os eleitores também seguraram bandeiras do Brasil e cantaram “a bandeira é nossa”, na Rua da Lama, reduto boêmio da região.

Lula Luiz Inácio da Silva (PT) superou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na disputa do segundo turno das eleições e vai exercer pela terceira vez o mandato na Presidência da República.

No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) derrotou Carlos Manato (PL) e também alcançou o direito de comandar o Estado pela terceira vez.

Casagrande teve 53,8% dos votos válidos, com 1.171.288 votos. Derrotado, Manato obteve 46,2%, sendo escolhido por 1.006.021 eleitores. A diferença entre os dois foi de mais de 165 mil de votos. A apuração foi encerrada no Estado às 19h10.