Reveja: Lula discursa pela primeira vez como presidente eleito

Eleito presidente do Brasil, com 50,83% dos votos, na noite deste domingo (30), Luiz Inácio Lula da Silva discursou em São Paulo. Confira no vídeo acima a primeira mensagem aos brasileiros, após o desfecho da eleição mais acirrada desde a redemocratização brasileira. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 49,17% dos votos no segundo turno.
Com a vitória, Lula vai se tornar o primeiro político a exercer um mandato de presidente por três vezes no Brasil. Ele já governou o país em 2002 e foi reeleito em 2006.