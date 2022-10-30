Lula é eleito presidente do Brasil; Casagrande é reeleito para governo do ES

Lula venceu a corrida presidencial, enquanto Casagrande foi reeleito para o governo do ES Crédito: Arte Geraldo Neto

Casagrande teve 53,8% dos votos válidos, com 1.171.288 votos. Derrotado, Manato obteve 46,2%, sendo escolhido por 1.006.021 eleitores. A diferença entre os dois foi de mais de 165 mil de votos. A apuração foi encerrada no Estado às 19h10.

Ao todo, compareceram às urnas 2.318.350 eleitores no Estado. Para governador, 1,99% votaram em branco (46.259 votos) e 4,09% anularam (94.782 eleitores). A taxa de abstenção foi de 20,55%, totalizando 599.513 eleitores que deixaram de votar neste segundo turno.

O resultado acompanha os números apresentados pelas últimas pesquisas do Ipec , que apontaram a vitória de Casagrande por 53% dos votos válidos contra 47% de Manato, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Natural de Castelo (ES), Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual.

Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo.

Essa foi a primeira eleição no Espírito Santo que foi para o segundo turno depois de 28 anos. A última eleição vez havia sido em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).

O segundo turno da eleição para o governo do Estado foi marcado por confrontos entre os dois candidatos. A campanha teve uma mudança de tom, passando a ser focada na troca de acusações entre os candidatos.

Casagrande defendeu que o Estado não poderia voltar à época em que o crime organizado dominava os poderes. E apontou na campanha eleitoral, por meio de declaração de apoiadores, que seu adversário Manato integrou a Scuderie LeCoq, um dos principais grupos de extermínio a agir no espírito santo.

O atual governador também acusou Manato de envolvimento na greve da PM em 2017.

Já Manato fez críticas a Casagrande durante os programas lembrando dos casos de prisão de membros da equipe como o ex-secretário da Fazenda e um subsecretário a respeito de uma investigação de fraude na compra de álcool em gel.

Lula vence eleição apertada

Após 12 anos do fim do seu segundo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito em uma disputa acirrada com Bolsonaro (PL). Com 99,74% das urnas apuradas, o petista registrava 50,89% dos votos válidos, ante 49,11% do atual presidente.

Lula atingiu a marca histórica de 60.173.724 votos de votos, a maior votação alcançada em uma disputa presidencial. O recorde anterior era dele mesmo, 58,1 milhões, registrada em 2006. Bolsonaro chegou a 58.079.009 votos.

Com a vitória, Lula vai se tornar o primeiro político a exercer um mandato de presidente por três vezes no Brasil — antes, fora eleito em 2002 e reeleito em 2006. Ao mesmo tempo, Bolsonaro é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, desde que isso passou a ser possível, a partir do pleito de 1998.

Desde o início da corrida eleitoral, os dois protagonizaram a disputa que acabou ficando para ser decidida no segundo turno. Mas Lula sempre liderou as intenções de voto das principais pesquisas eleitorais pelo país. Ele vai assumir a presidência no dia 1° de janeiro de 2023 para um mandato de quatro anos, até 2027.

A campanha do segundo turno foi marcada por batalha nas redes sociais, “guerra santa” e pedidos de direito de resposta e trocas de acusações entre os adversários.

Entre os temas mais recorrentes nas declarações dadas durante debates, entrevistas, horário eleitoral, eventos de campanha e redes sociais estão: corrupção, fome, transposição do rio São Francisco, desmatamento da Amazônia, Auxílio Brasil e acesso ao ensino superior.

Os dois adversários também se envolveram em embate que envolveu temas como satanismo, canibalismo e pedofilia.