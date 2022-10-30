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Segurança

Não houve ocorrências ligadas a operações da PRF no ES, afirma subsecretário da Sesp

A PRF descumpriu ordem judicial de Moraes de não realizar operações que envolvam o transporte público de passageiros.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 20:06

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 out 2022 às 20:06
Não houve nenhuma ocorrência ligada às operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), como ocorreu em outros estados. A afirmação é do subsecretário da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), Antônio Marcos de Souza Reis. 
subsecretário da Sesp, Antônio Marcos de Souza Reis,
Subsecretário da Sesp, Antônio Marcos de Souza Reis Crédito: Sesp/Divulgação
Foram 7236 agentes de segurança pública, 1180 viaturas de todas as agências de segurança dos 3 níveis do governo. Todas as agências trabalharam em conjunto (Polícia Federal, Polícia Militar, PRF, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais de todos os municípios). Todo esse esquema de segurança fez parte de um planejamento integrado do Comitê Integrado de Segurança das Eleições, que teve início em julho.
"Nós não tivemos durante todo o processo eleitoral nenhum evento que causasse distúrbio à ordem pública no Espírito Santo. Mesmo com visita dos presidenciáveis e movimentos de apoio aos candidatos. Aqui no Estado o planejamento foi feito de modo integrado com todas as instituições e a PRF fez parte desse planejamento. No ES não tivemos nenhum tipo de alteração como registrado em outros locais do país", disse o subsecretário.

Crime eleitoral

O Estado registrou 12 ocorrências, com 25 pessoas conduzidas à autoridade policial. “O maior volume de delitos, como esperado, foi o de boca de urna e a propaganda irregular. Nenhuma ocorrência registrada foi capaz de alterar a ordem pública e a paz social em qualquer aspecto do pleito eleitoral”, relatou Antônio Marcos de Souza Reis.
As ocorrências foram registradas em da Grande Vitória e no interior do Estado. Essas pessoas foram encaminhadas à autoridade policial, que decide qual a tipificação. Dependendo da gravidade, foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrências ou uma autuação em flagrante.
A superintendência da Polícia Federal registrou apenas duas ocorrências ligadas a boca de urna. Segundo o superintendente da PF Eugênio Ricas, elas ocorreram em Vitória e Cariacica e, em ambos os casos, fiscais estavam distribuindo adesivos de candidatos. As duas pessoas foram encaminhadas para a superintendência da instituição.
“Foi um segundo turno que poderia ter se complicado, mas foi tudo muito tranquilo e pacífico", afirmou o superintendente.
Não houve ocorrências ligadas a operações da PRF no ES, afirma subsecretário da Sesp

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