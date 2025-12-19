"Continuidade com aperfeiçoamento", a aposta de Ricardo e Casagrande para 2026

Renato Casagrande durante entrevista coletiva sobre o balanço. Crédito: Helio Filho/Secom ES

Há duas teses, ou leituras diferentes do cenário político-eleitoral do Espírito Santo para 2026. No ano que vem, chega ao fim um ciclo de 23 anos em que o estado teve apenas dois governadores: Paulo Hartung e Renato Casagrande.



A população, a partir de então, vai em busca de renovação? Ou prefere continuidade, segurança?



Ao confirmar o apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Palácio Anchieta, Casagrande defendeu o argumento da "continuidade com aperfeiçoamento".

Ele utilizou a expressão em entrevista à coluna, minutos após Ricardo ter usado as mesmas palavras durante entrevista coletiva.

Questionado a respeito do eventual perfil buscado pelos eleitores em relação ao futuro chefe do Executivo estadual, Casagrande refutou a ideia de que a eleição de 2026 vai ser "geracional".

A percepção de que a população quer um perfil mais jovem ou arrojado à frente do Executivo estadual é forte, por exemplo, entre aliados do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e do de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

"As pesquisas têm uma avaliação diferente dessa, mostram que as pessoas querem gente que possa dar segurança, que tenha experiência. A avaliação do governo é muito positiva, então não tem um sentimento de mudança presente", afirmou o governador.

Se a análise dele estiver correta, o cenário favorece Ricardo, um político experiente que, em 1982, aos 19 anos, foi eleito vereador em Cachoeiro de Itapemirim e é filho de outro tradicional homem público capixaba, o prefeito Theodorico Ferraço (PP).

É vice de Casagrande e também já foi de Hartung (2007-2010).

"A sociedade quer continuidade daquilo que a gente conquistou. O sentido de continuidade com aperfeiçoamento é muito mais forte do que o sentido de mudança completa", pontuou o atual governador.

"As pessoas sempre querem alguma coisa a mais; mesmo aquelas que querem continuidade sempre desejam alguma coisa a mais, as pesquisas apontam para isso. O Ricardo tem experiência, conhece o estado, é o governador que vai, de fato, fechar uma transição. Ele se elege governador e fica quatro anos no governo", acrescentou.

"QUATRO ANOS"

"Quatro anos no governo". Esse é um detalhe importante.

Casagrande diz, oficialmente, que ainda não decidiu se vai ou não ser candidato ao Senado no ano que vem. Em caso positivo, vai ter que renunciar ao mandato, o que faria com que Ricardo assumisse o comando do Executivo estadual até dezembro.

Dessa forma, o atual vice passaria a ser o governador de fato e disputaria a reeleição no ano que vem.

Como a legislação eleitoral proíbe mais de uma reeleição, se vitorioso no pleito, Ricardo seria um governador de apenas um mandato, quatro anos.

Ao mencionar esse período, Casagrande já dá a dica do que todos os aliados já dão como certo, que ele vai, sim, concorrer ao Senado.

A Gazeta integra o Saiba mais