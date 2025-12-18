Eleições 2026

'Decisão será do povo', diz Arnaldinho sobre novo governador do ES

Prefeito de Vila Velha fez publicação nas redes sociais, após Casagrande anunciar apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Estado em 2026

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:46

Arnaldinho disse que vai continuar ouvindo aqueles que desejam contribuir para o futuro do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Mesmo sem o apoio do governador do Estado, Arnaldinho disse, na publicação, que vai continuar debatendo e ouvindo aqueles que desejam contribuir para o futuro do Espírito Santo, sem mencionar se será ou não candidato no próximo ano.

"A decisão sobre quem vai dar continuidade aos bons governos dos últimos 24 anos, de Paulo Hartung e de Renato Casagrande, será do povo, no dia 4 de outubro. Até lá, sigo debatendo o presente e o futuro com diálogo, humildade, responsabilidade, amor e muita energia, ouvindo todos que desejam contribuir, sempre pelo bem do Espírito Santo", escreveu Arnaldinho na publicação feita em seu perfil no Instagram no início da noite desta quinta-feira (18). Veja abaixo:

'Bem-vindo ao movimento político que lidero', diz Casagrande sobre Arnaldinho

Ao comentar acerca da escolha de seu vice em detrimento de Arnaldinho, Casagrande ressaltou o fato de o prefeito integrar seu grupo de aliados, além do que chamou de parceria institucional entre a prefeitura e o governo do Estado. Ainda em sua fala, o socialista frisou ser o líder do movimento político que o prefeito tucano integra.

"Nossa relação com Arnaldinho é de aliados. Somos aliados e trabalhamos juntos desde que ele assumiu a Prefeitura de Vila Velha. Temos uma parceria forte de investimentos no município, fruto da atuação conjunta entre a prefeitura e o governo do Estado. Arnaldinho é um aliado nosso e é muito bem-vindo ao movimento que lidero. Como governador, sou eu quem lidera esse movimento", disse Casagrande.

Às vésperas do anúncio de apoio a Ferraço, Casagrande e Arnaldinho se encontraram em agenda privada para falar sobre as construções político-eleitorais para 2026. Em conversa com a reportagem, fontes revelaram que a reunião girou em torno de quem o socialista escolheria para representar seu grupo na disputa pelo governo.

As mesmas fontes afirmaram que o prefeito saiu da reunião, na última terça-feira (16), ciente de que Ricardo Ferraço seria oficializado como candidato à sucessão de Casagrande pelo grupo governista.

Já na noite desta quinta-feira (18), a reportagem voltou a conversar com fontes próximas ao prefeito. A informação é que, mesmo após a oficialização de Ricardo Ferraço como o candidato do governo, o prefeito não deve sinalizar recuo de sua candidatura ao Palácio Anchieta. "Ele vai seguir firme. Esteve em Brasília esta semana, conversando com o presidente nacional do PSDB (Aécio Neves). A orientação do partido é manter o projeto de candidatura", disse uma das fontes.

No último dia 4, após meses de negociações com vários partidos, o prefeito oficializou filiação ao PSDB, passando a presidir o ninho tucano em território capixaba. O ato de filiação ao PSDB veio acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para Arnaldinho disputar o Palácio Anchieta nas eleições de 2026.

"Arnaldo terá o apoio da direção nacional. A partir deste instante, você passa a assumir a presidência estadual do PSDB. Tem autorização para se colocar como pré-candidato ao governo do Estado. E Luiz Paulo (Vellozo Lucas), como pré-candidato do PSDB ao Senado", declarou Aécio na ocasião.

O que disse Ricardo Ferraço após ser confirmado candidato do governo em 2026

"Estou pronto para dar continuidade ao trabalho e manter o ritmo do Estado". A afirmação foi feita por Ricardo Ferraço minutos após ter sido confirmado, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), por Casagrande, como o candidato do Palácio Anchieta para disputar o comando do Executivo estadual em 2026.

Agora escolha oficial para tentar manter o grupo casagrandista à frente da gestão do Espírito Santo, Ricardo Ferraço citou seu papel, a partir de agora, no que chama de "frente ampla" liderada pelo governador socialista.

"Faço parte de um movimento liderado pelo governador Renato Casagrande. Governamos uma frente ampla e vamos continuar dialogando para seguir juntos, produzindo aquilo que é fundamental: resultados para a sociedade capixaba, para que o nosso Estado possa ir cada vez melhor", disse.

O vice apontou ainda o peso da responsabilidade com a missão, ao representar as pretensões políticas do grupo liderado por Casagrande na corrida eleitoral.

"Quando o governador Casagrande faz uma manifestação como essa, ele está sinalizando a responsabilidade que tenho de dar continuidade e manter esse modo de governar. Um governo baseado no diálogo, na conversa permanente, para que o nosso Estado continue com esses atributos", destacou.

Nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo

Ao confirmar Ricardo Ferraço, Casagrande falou em reconhecimento pela ajuda que seu vice tem prestado na gestão. O governador ainda revelou que o anúncio oficial foi feito após consulta a diversos setores da base aliada.

"Ricardo tem sido um nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo. Ele tem viajado aos municípios, tem ido a Brasília, feito reuniões com os ministérios do governo federal, trabalhando na representação política. Nesses últimos dias, fiz diversas consultas, como a nossa base na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, aos prefeitos, partidos políticos e algumas lideranças. Então, chegamos à conclusão que Ricardo Ferraço é o melhor nome para proteger o que está sendo feito no Espírito Santo", disse Casagrande

Sobre a possibilidade de renunciar ao cargo de governador para disputar o Senado em 2026, Casagrande disse que ainda não tomou essa decisão. "Ainda não estou pensando nisso. Minha decisão só deverá ser tomada em março. Meu apoio ao Ricardo independe da decisão de disputar o Senado ou não", frisou.

