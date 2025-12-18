Eleições 2026

O que disse Ricardo Ferraço após ser confirmado candidato do governo em 2026

A escolha confirma o que já era apontado pelo mercado político, após semanas de pressão interna por uma definição. Ferraço passou a ser tratado como o nome preferencial do governador por representar a continuidade do projeto político do atual

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:19

Ricardo Ferraço, vice-governador Crédito: Carlos Alberto Silva

"Estou pronto para dar continuidade ao trabalho e manter o ritmo do Estado". A afirmação foi feita pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), minutos após ter sido confirmado, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), pelo governador Renato Casagrande (PSB) como o candidato do Palácio Anchieta para disputar o comando do Executivo estadual em 2026.

Agora escolha oficial para tentar manter o grupo casagrandista à frente da gestão do Espírito Santo, Ricardo Ferraço citou seu papel, a partir de agora, no que chama de "frente ampla" liderada pelo governador socialista.

“Faço parte de um movimento liderado pelo governador Renato Casagrande. Governamos uma frente ampla e vamos continuar dialogando para seguir juntos, produzindo aquilo que é fundamental: resultados para a sociedade capixaba, para que o nosso Estado possa ir cada vez melhor", disse.

O vice apontou ainda o peso da responsabilidade com a missão, ao representar as pretensões políticas do grupo liderado por Renato Casagrande na corrida eleitoral.

“Quando o governador Casagrande faz uma manifestação como essa, ele está sinalizando a responsabilidade que tenho de dar continuidade e manter esse modo de governar. Um governo baseado no diálogo, na conversa permanente, para que o nosso Estado continue com esses atributos", destacou.

Nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo

Ao confirmar Ricardo Ferraço, Casagrande falou em reconhecimento pela ajuda que seu vice tem prestado na gestão. O governador ainda revelou que o anúncio oficial foi feito após consulta a diversos setores da base aliada.

"Ricardo tem sido um nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo. Ele tem viajado aos municípios, tem ido a Brasília, feito reuniões com os ministérios do governo federal, trabalhando na representação política. Nesses últimos dias, fiz diversas consultas, como a nossa base na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, aos prefeitos, partidos políticos e algumas lideranças. Então, chegamos à conclusão que Ricardo Ferraço é o melhor nome para proteger o que está sendo feito no Espírito Santo", disse Casagrande.

A escolha confirma o que já era apontado pelo mercado político, após semanas de pressão interna por uma definição. Ferraço passou a ser tratado como o nome preferencial do governador por representar a continuidade do projeto político e por manter trânsito consolidado na base aliada.

"Ricardo é o nome que dá segurança para continuarmos o trabalho que estamos fazendo. Esse é o nome que vamos apresentar à sociedade para que avalie. Sem demérito de outro nome, Ricardo é o nome que aparece como ideal para garantir a segurança do que tem sido feito", reforçou Casagrande.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), também disputava o apoio de Casagrande e chegou a ser considerado uma alternativa dentro do grupo político do governador. No entanto, acabou preterido na decisão anunciada nesta quinta (18).

Sobre a possibilidade de renunciar ao cargo de governador para disputar o Senado em 2026, Casagrande disse que ainda não tomou essa decisão.



"Ainda não estou pensando nisso. Minha decisão só deverá ser tomada em março. Meu apoio ao Ricardo independe da decisão de disputar o Senado ou não", frisou o governador.

