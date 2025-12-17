Serra vai ter R$ 44 milhões a menos na Educação em 2026; Urbanismo cresce R$ 128 milhões

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:26
A Câmara da Serra aprovou, durante sessão na noite desta quarta-feira (17), o Projeto de Lei Orçamentária da prefeitura do município para o próximo ano. A proposta prevê despesa total de R$ 3,43 bilhões em 2026. Embora o maior valor seja destinado à Educação, a área vai ter uma redução de R$ 44 milhões em comparação ao orçamento vigente. Urbanismo, por outro lado, garantiu aumento de mais de R$ 128 milhões.
O projeto 947/2025 foi votado, sem discussão dos vereadores presentes à sessão, e contou com o apoio de 15 parlamentares, tendo dois votos contrários. O presidente da Casa de Leis, William Miranda (União), não vota neste caso.
Votaram a favor do orçamento:
Votaram contra:
Agente Dias (Republicanos) chegou a pedir discussão, reclamando que os microfones dos vereadores estavam desligados no momento em que o projeto foi apresentado e não pôde intervir, mas não foi atendido pela Mesa Diretora. A transmissão da sessão ordinária pela internet, por várias vezes, ficou de fato sem áudio. Então, na justificativa do voto, o vereador queixou-se da redução do valor do orçamento destinado à Segurança Pública, que passou dos atuais R$ 69,14 milhões para R$ 68,16 milhões em 2026. Ele foi seguido no posicionamento por Pastor Dinho (PL), que acrescentou os cortes em Educação, Saúde e Agricultura.
O orçamento vigente, do exercício financeiro de 2025, está detalhado na Lei 6.124/2024. Para 2026, a proposta aprovada na Câmara ainda seguirá para a sanção do prefeito Weverson Meireles (PDT).
Na repartição do bolo, R$ 3,09 bilhões são para o Poder Executivo, R$ 266,46 milhões para a Previdência e R$ 68,5 milhões para o Poder Legislativo, que vai ter um aumento no repasse de R$ 10,5 milhões em comparação a este ano.
A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem de A Gazeta para se posicionar sobre as reduções e aumentos para determinadas áreas do Orçamento de 2026, mas, no momento, disse aguardar a redação final do projeto para poder se manifestar.
