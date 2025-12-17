Orçamento

Serra vai ter R$ 44 milhões a menos na Educação em 2026; Urbanismo cresce R$ 128 milhões

Câmara aprovou o projeto do Executivo em sessão na noite desta quarta-feira (17), sem discussão e com dois votos contrários

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:26

Vista aérea da Rotatória do Ó, na Serra: orçamento aprovado prevê despesa total de R$ 3,43 bilhões em 2026 Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

A Câmara da Serra aprovou, durante sessão na noite desta quarta-feira (17), o Projeto de Lei Orçamentária da prefeitura do município para o próximo ano. A proposta prevê despesa total de R$ 3,43 bilhões em 2026. Embora o maior valor seja destinado à Educação, a área vai ter uma redução de R$ 44 milhões em comparação ao orçamento vigente. Urbanismo, por outro lado, garantiu aumento de mais de R$ 128 milhões.

O projeto 947/2025 foi votado, sem discussão dos vereadores presentes à sessão, e contou com o apoio de 15 parlamentares, tendo dois votos contrários. O presidente da Casa de Leis, William Miranda (União), não vota neste caso.

Votaram a favor do orçamento:

Andrea Duarte (PP) Antonio C&A (Republicanos) Cabo Rodrigues (MDB) George Guanabara (Podemos) Henrique Lima (Podemos) Jefinho do Balneário (Podemos) Leandro Ferraço (PSDB) Paulinho do Churrasquinho (PDT) Pequeno do Gás (PSD) Professor Rurdiney (PSB) Professor Renato Ribeiro (PDT) Rafael Estrela do Mar (PSDB) Raphaela Moraes (PP) Rodrigo Caldeira (Republicanos) Stefano Andrade (PV)

Votaram contra:

Agente Dias (Republicanos) Pastor Dinho Souza (PL)

Painel de votação do projeto de lei orçamentária da Serra Crédito: Reprodução/Redes sociais

Agente Dias (Republicanos) chegou a pedir discussão, reclamando que os microfones dos vereadores estavam desligados no momento em que o projeto foi apresentado e não pôde intervir, mas não foi atendido pela Mesa Diretora. A transmissão da sessão ordinária pela internet, por várias vezes, ficou de fato sem áudio. Então, na justificativa do voto, o vereador queixou-se da redução do valor do orçamento destinado à Segurança Pública, que passou dos atuais R$ 69,14 milhões para R$ 68,16 milhões em 2026. Ele foi seguido no posicionamento por Pastor Dinho (PL), que acrescentou os cortes em Educação, Saúde e Agricultura.

O orçamento vigente, do exercício financeiro de 2025, está detalhado na Lei 6.124/2024. Para 2026, a proposta aprovada na Câmara ainda seguirá para a sanção do prefeito Weverson Meireles (PDT).

Na repartição do bolo, R$ 3,09 bilhões são para o Poder Executivo, R$ 266,46 milhões para a Previdência e R$ 68,5 milhões para o Poder Legislativo, que vai ter um aumento no repasse de R$ 10,5 milhões em comparação a este ano.

A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem de A Gazeta para se posicionar sobre as reduções e aumentos para determinadas áreas do Orçamento de 2026, mas, no momento, disse aguardar a redação final do projeto para poder se manifestar.

