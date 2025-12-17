Home
UPA, escolas e Canal de Camburi: veja investimentos de Vitória em 2026

UPA, escolas e Canal de Camburi: veja investimentos de Vitória em 2026

Entre os gastos da administração municipal, um pouco mais de 18% da receita corrente líquida serão investidos em diversas áreas, como educação, saúde e urbanismo

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:07

Com um orçamento de R$ 3,9 bilhões aprovado para aplicar em 2026, a Prefeitura de Vitória vai destinar 18,8% da receita corrente líquida a investimentos nas mais diversas áreas. No planejamento da administração municipal, ao longo do próximo ano, serão entregues escolas, a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e uma das etapas de revitalização do Canal de Camburi.  

O secretário municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, ressalta que o Orçamento 2026 está alinhado ao plano estratégico Vitória 2030, que estima investimentos na ordem de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos.  Para começar, estão previstos R$ 627 milhões no ano que vem, distribuídos em educação, saúde, urbanização, segurança, infraestrutura, entre outros segmentos. 

"A ideia é construir uma cidade cada vez mais sustentável, inclusiva e conectada, e os projetos dialogam muito com esse objetivo estratégico de promoção do desenvolvimento integrado", destaca. 

Vitória contrata empresa para obras na orla do Canal de Camburi
Projeção da nova orla do Canal de Camburi Crédito: Divulgação: Prefeitura de Vitória

Regis Mattos pontua que não há, no Orçamento 2026, um projeto considerado o mais importante, mas um conjunto de propostas em várias áreas que contribuem para atingir as metas estabelecidas pela administração, entre as quais a de manter a cidade em destaque em qualidade de vida, competitividade e conectividade, como apontado em rankings nacionais recentes. 

Na Educação, que tem a maior fatia do orçamento, estão programados R$ 897 milhões para serem usados com pessoal, custeio e investimentos, como a conclusão da Escola de Ensino Fundamental Irmã Jacinta Soares de Souza Lima, no Romão, e do Centro de Educação Infantil Geisla da Cruz Militão, em Nova Palestina. 

Ainda na área educacional, Regis Mattos afirma que a administração vai seguir investindo na ampliação da oferta de escolas em tempo integral e na climatização dos espaços. 

O secretário ressalta que, na saúde, também haverá investimentos importantes, a exemplo da UPA do Forte São João, a primeira em Vitória de porte 3 — classificação que define número de leitos e serviços oferecidos. As obras começaram neste ano e continuam em 2026. Além da unidade de pronto atendimento, a prefeitura está construindo duas unidades básicas em Santo Antônio e no bairro Grande Vitória, que deverão ser entregues no próximo ano.  

"São unidades novas, com porte maior, mais modernas e com espaço mais adequado e com acessibilidade para oferecer os serviços. Junto delas, serão entregues os CRAS (Centros de Referência em Assistência Social)", detalha Regis Mattos, acrescentando que, ainda na saúde, a unidade de Jardim Camburi está com obras de duplicação e com previsão de conclusão em 2026.

Uma das áreas com maior aporte de recursos em Vitória é a de urbanismo, com orçamento na casa de R$ 604 milhões — valor maior até que ao da saúde, que receberá R$ 588 milhões. Parte desse montante será usado em investimentos, como no projeto "Vitória de frente para o Mar", uma ação voltada à urbanização das orlas da cidade. 

A primeira etapa, que passa por São Pedro e Ilha das Caieiras, já foi entregue, mas há outros trechos que contornam a ilha e devem ficar prontos em 2026. Na mesma região, já estão em andamento as obras da orla de Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência. Também passa por intervenção o traçado que liga Andorinhas, Santa Luzia e Pontal de Camburi e, ainda, a primeira fase do Canal de Camburi — da ponte até a altura da Rua da Grécia, no Barro Vermelho. 

No próximo ano, a administração municipal também vai licitar a urbanização da Avenida Beira-Mar — do Porto de Vitória até as imediações do clube Álvares Cabral —, para, depois, iniciar as obras. Outros três trechos desse projeto estão em planejamento: orla de Santo Antônio, Mangue Seco e Resistência e a segunda etapa do Canal de Camburi — da Rua da Grécia até Santa Luzia. 

"O objetivo é voltar a cidade cada vez mais para o mar, seja para o lazer, para a prática esportiva, seja para a mobilidade. Urbanismo é um investimento importante na modernização da cidade, na qualidade, que envolve também drenagem, iluminação pública, redes de telecomunicação. Tudo isso contribui com um município com mais potencial de desenvolvimento e acolhedor, tanto para quem mora, quanto para quem nos visita ou quer investir", frisa Regis Mattos. 

Proposta aprovada na Câmara

Câmara de Vereadores de Vitória aprovou o Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura de Vitória nesta segunda-feira (15). O texto prevê despesa total de R$ 3,9 bilhões em 2026, com as maiores fatias para Educação, Previdência e Urbanismo. Desse montante, mais de R$ 66 milhões devem ser destinados ao custeio das despesas relacionadas ao Legislativo municipal.

O Projeto de Lei 481/2025, aprovado por maioria dos votos na Casa de Leis, também prevê a arrecadação da Capital para o próximo ano. As receitas para 2026 são estimadas em R$ 3,09 bilhões, mesmo montante relacionado à previsão de despesas citadas no Orçamento da prefeitura.

Ainda conforme a proposta orçamentária aprovada pela Câmara, os principais valores, divididos por áreas, ficaram da seguinte forma para 2026:

  • Administração - R$ 240 milhões
  • Urbanismo - R$ 604 milhões
  • Educação - R$ 897 milhões
  • Previdência - R$ 611 milhões
  • Saúde - R$ 588 milhões
  • Segurança - R$ 145 milhões

A proposta orçamentária da Prefeitura de Vitória teve um aumento de 12% em comparação ao projeto aprovado para o exercício financeiro de 2025. Já para custear as despesas do Legislativo, o valor passou de R$ 63 milhões para R$ 66,15 milhões — um incremento de 5%. 

O texto encaminhado à Câmara foi aprovado na íntegra, sem a inclusão de emendas à matéria original, e seguiu para sanção do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

