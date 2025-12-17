Orçamento

UPA, escolas e Canal de Camburi: veja investimentos de Vitória em 2026

Entre os gastos da administração municipal, um pouco mais de 18% da receita corrente líquida serão investidos em diversas áreas, como educação, saúde e urbanismo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:07

Com um orçamento de R$ 3,9 bilhões aprovado para aplicar em 2026, a Prefeitura de Vitória vai destinar 18,8% da receita corrente líquida a investimentos nas mais diversas áreas. No planejamento da administração municipal, ao longo do próximo ano, serão entregues escolas, a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e uma das etapas de revitalização do Canal de Camburi.

O secretário municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, ressalta que o Orçamento 2026 está alinhado ao plano estratégico Vitória 2030, que estima investimentos na ordem de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos. Para começar, estão previstos R$ 627 milhões no ano que vem, distribuídos em educação, saúde, urbanização, segurança, infraestrutura, entre outros segmentos.

"A ideia é construir uma cidade cada vez mais sustentável, inclusiva e conectada, e os projetos dialogam muito com esse objetivo estratégico de promoção do desenvolvimento integrado", destaca.

Projeção da nova orla do Canal de Camburi Crédito: Divulgação: Prefeitura de Vitória

Regis Mattos pontua que não há, no Orçamento 2026, um projeto considerado o mais importante, mas um conjunto de propostas em várias áreas que contribuem para atingir as metas estabelecidas pela administração, entre as quais a de manter a cidade em destaque em qualidade de vida, competitividade e conectividade, como apontado em rankings nacionais recentes.

Na Educação, que tem a maior fatia do orçamento, estão programados R$ 897 milhões para serem usados com pessoal, custeio e investimentos, como a conclusão da Escola de Ensino Fundamental Irmã Jacinta Soares de Souza Lima, no Romão, e do Centro de Educação Infantil Geisla da Cruz Militão, em Nova Palestina.

Ainda na área educacional, Regis Mattos afirma que a administração vai seguir investindo na ampliação da oferta de escolas em tempo integral e na climatização dos espaços.

O secretário ressalta que, na saúde, também haverá investimentos importantes, a exemplo da UPA do Forte São João, a primeira em Vitória de porte 3 — classificação que define número de leitos e serviços oferecidos. As obras começaram neste ano e continuam em 2026. Além da unidade de pronto atendimento, a prefeitura está construindo duas unidades básicas em Santo Antônio e no bairro Grande Vitória, que deverão ser entregues no próximo ano.

"São unidades novas, com porte maior, mais modernas e com espaço mais adequado e com acessibilidade para oferecer os serviços. Junto delas, serão entregues os CRAS (Centros de Referência em Assistência Social)", detalha Regis Mattos, acrescentando que, ainda na saúde, a unidade de Jardim Camburi está com obras de duplicação e com previsão de conclusão em 2026.

Uma das áreas com maior aporte de recursos em Vitória é a de urbanismo, com orçamento na casa de R$ 604 milhões — valor maior até que ao da saúde, que receberá R$ 588 milhões. Parte desse montante será usado em investimentos, como no projeto "Vitória de frente para o Mar", uma ação voltada à urbanização das orlas da cidade.

A primeira etapa, que passa por São Pedro e Ilha das Caieiras, já foi entregue, mas há outros trechos que contornam a ilha e devem ficar prontos em 2026. Na mesma região, já estão em andamento as obras da orla de Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência. Também passa por intervenção o traçado que liga Andorinhas, Santa Luzia e Pontal de Camburi e, ainda, a primeira fase do Canal de Camburi — da ponte até a altura da Rua da Grécia, no Barro Vermelho.

No próximo ano, a administração municipal também vai licitar a urbanização da Avenida Beira-Mar — do Porto de Vitória até as imediações do clube Álvares Cabral —, para, depois, iniciar as obras. Outros três trechos desse projeto estão em planejamento: orla de Santo Antônio, Mangue Seco e Resistência e a segunda etapa do Canal de Camburi — da Rua da Grécia até Santa Luzia.

"O objetivo é voltar a cidade cada vez mais para o mar, seja para o lazer, para a prática esportiva, seja para a mobilidade. Urbanismo é um investimento importante na modernização da cidade, na qualidade, que envolve também drenagem, iluminação pública, redes de telecomunicação. Tudo isso contribui com um município com mais potencial de desenvolvimento e acolhedor, tanto para quem mora, quanto para quem nos visita ou quer investir", frisa Regis Mattos.

Proposta aprovada na Câmara

A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou o Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura de Vitória nesta segunda-feira (15). O texto prevê despesa total de R$ 3,9 bilhões em 2026, com as maiores fatias para Educação, Previdência e Urbanismo. Desse montante, mais de R$ 66 milhões devem ser destinados ao custeio das despesas relacionadas ao Legislativo municipal.

O Projeto de Lei 481/2025, aprovado por maioria dos votos na Casa de Leis, também prevê a arrecadação da Capital para o próximo ano. As receitas para 2026 são estimadas em R$ 3,09 bilhões, mesmo montante relacionado à previsão de despesas citadas no Orçamento da prefeitura.

Ainda conforme a proposta orçamentária aprovada pela Câmara, os principais valores, divididos por áreas, ficaram da seguinte forma para 2026:

Administração - R$ 240 milhões

- R$ 240 milhões Urbanismo - R$ 604 milhões

- R$ 604 milhões Educação - R$ 897 milhões

- R$ 897 milhões Previdência - R$ 611 milhões

- R$ 611 milhões Saúde - R$ 588 milhões

- R$ 588 milhões Segurança - R$ 145 milhões

A proposta orçamentária da Prefeitura de Vitória teve um aumento de 12% em comparação ao projeto aprovado para o exercício financeiro de 2025. Já para custear as despesas do Legislativo, o valor passou de R$ 63 milhões para R$ 66,15 milhões — um incremento de 5%.

O texto encaminhado à Câmara foi aprovado na íntegra, sem a inclusão de emendas à matéria original, e seguiu para sanção do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

