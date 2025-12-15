Educação e Urbanismo ficam entre maiores fatias do Orçamento de Vitória em 2026

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:40
A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou, nesta segunda-feira (15), o Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura de Vitória visando ao exercício financeiro do ano que vem. O texto do Executivo municipal prevê despesa total de R$ 3,9 bilhões em 2026, com as maiores fatias para Educação, Previdência e Urbanismo. Desse montante, mais de R$ 66 milhões devem ser destinados ao custeio das despesas relacionadas ao Legislativo municipal.
O Projeto de Lei 481/2025, aprovado por maioria dos votos na Casa de Leis, pelo placar de 12 votos "sim", 5 "não" e 1 abstenção, também prevê a arrecadação da Capital para o próximo ano. As receitas para 2026 são estimadas em R$ 3.091.729.403,00, mesmo montante relacionado à previsão de despesas citadas no Orçamento da prefeitura.
A Câmara de Vitória conta com 21 parlamentares nesta legislatura. O presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (Republicanos), não vota, nesse caso. O vereador Armandinho Fontoura (PL) não registrou voto, enquanto Dárcio Bracarense (PL) se absteve na matéria.
Votaram a favor do Orçamento:
Votaram contra o Orçamento:
Ainda conforme a proposta orçamentária aprovada pela Câmara, os principais valores, divididos por áreas, ficaram da seguinte forma para 2026:
Em 2024, visando ao exercício financeiro deste ano, a proposta orçamentária da Prefeitura de Vitória foi aprovada com despesa total estimada em R$ 3.453.799.664,00. Tendo em vista que o montante em 2026 deverá alcançar os R$ 3,9 bilhões, houve aumento de 12% nos valores destinados aos gastos do Executivo no próximo ano.
No caso da verba destinada a custear as despesas do Legislativo, a proposta aprovada pela Câmara aumenta o valor em 5%, uma vez que foram R$ 63 milhões em 2025. Em 2026, o valor chegará aos R$ 66.150.000,00.
O texto encaminhado à Câmara em 30 de setembro deste ano, segundo aponta o portal de tramitação de projetos do Legislativo, foi aprovado na íntegra, sem a inclusão de emendas à matéria original e deverá seguir para sanção do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
