Educação e Urbanismo ficam entre maiores fatias do Orçamento de Vitória em 2026

Projeto de Lei Orçamentária aprovado pela Câmara, nesta segunda (15), prevê despesa total de R$ 3,9 bilhões pela Prefeitura da Capital no próximo ano

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:40

Câmara de Vereadores de Vitória: Projeto de Lei Orçamentária foi aprovado por maioria de votos Crédito: Ricardo Medeiros

A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou, nesta segunda-feira (15), o Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura de Vitória visando ao exercício financeiro do ano que vem. O texto do Executivo municipal prevê despesa total de R$ 3,9 bilhões em 2026, com as maiores fatias para Educação, Previdência e Urbanismo. Desse montante, mais de R$ 66 milhões devem ser destinados ao custeio das despesas relacionadas ao Legislativo municipal.

O Projeto de Lei 481/2025, aprovado por maioria dos votos na Casa de Leis, pelo placar de 12 votos "sim", 5 "não" e 1 abstenção, também prevê a arrecadação da Capital para o próximo ano. As receitas para 2026 são estimadas em R$ 3.091.729.403,00, mesmo montante relacionado à previsão de despesas citadas no Orçamento da prefeitura.

A Câmara de Vitória conta com 21 parlamentares nesta legislatura. O presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (Republicanos), não vota, nesse caso. O vereador Armandinho Fontoura (PL) não registrou voto, enquanto Dárcio Bracarense (PL) se absteve na matéria.

Votaram a favor do Orçamento:

Aloísio Varejão (PSB) André Brandino (Podemos) Baiano do Salão (Podemos) Camillo Neves (PP) Dalto Neves (SD) Davi Esmael (Republicanos) João Flávio (MDB) Leonardo Monjardim (Novo) Luiz Emanuel (Republicanos) Luiz Paulo Amorim (PV) Mara Maroca (PP) Maurício Leite (PSD)

Votaram contra o Orçamento:

Ana Paula Rocha (Psol) Bruno Malias (PSB) Pedro Trés (PSB) Professor Jocelino (PT) Raniery Ferreira (PT)

Ainda conforme a proposta orçamentária aprovada pela Câmara, os principais valores, divididos por áreas, ficaram da seguinte forma para 2026:

Administração - R$ 240 milhões

- R$ 240 milhões Urbanismo - R$ 604 milhões

- R$ 604 milhões Educação - R$ 897 milhões

- R$ 897 milhões Previdência - R$ 611 milhões

- R$ 611 milhões Saúde - R$ 588 milhões

- R$ 588 milhões Segurança - R$ 145 milhões

Em 2024, visando ao exercício financeiro deste ano, a proposta orçamentária da Prefeitura de Vitória foi aprovada com despesa total estimada em R$ 3.453.799.664,00. Tendo em vista que o montante em 2026 deverá alcançar os R$ 3,9 bilhões, houve aumento de 12% nos valores destinados aos gastos do Executivo no próximo ano.

No caso da verba destinada a custear as despesas do Legislativo, a proposta aprovada pela Câmara aumenta o valor em 5%, uma vez que foram R$ 63 milhões em 2025. Em 2026, o valor chegará aos R$ 66.150.000,00.

O texto encaminhado à Câmara em 30 de setembro deste ano, segundo aponta o portal de tramitação de projetos do Legislativo, foi aprovado na íntegra, sem a inclusão de emendas à matéria original e deverá seguir para sanção do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

